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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ προκάλεσαν τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της Βενεζουέλας, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 1.700 νεκρούς.
- Χιλιάδες κάτοικοι καταγγέλλουν σοβαρές καθυστερήσεις στην κρατική αρωγή και αναζητούν μόνοι τους επιζώντες στα ερείπια, καθώς οι ελπίδες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μειώνονται διαρκώς.
- Η κυβέρνηση συγκρότησε ειδική επιτροπή για τον έλεγχο της στατικότητας των κτιρίων και τη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών για τους χιλιάδες πολίτες που έχασαν τις κατοικίες τους.
- Παράλληλα, ενισχύεται η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια, με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ολλανδία και η Κίνα να παρέχουν οικονομική στήριξη και απαραίτητα εφόδια στις πληγείσες περιοχές.
Με τις ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων να λιγοστεύουν, χιλιάδες κάτοικοι στη Βενεζουέλα συνεχίζουν να σκάβουν μόνοι τους στα ερείπια, καταγγέλλοντας σοβαρές καθυστερήσεις στην κρατική βοήθεια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που άφησαν πίσω τους πάνω από 1.700 νεκρούς.
Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες, καθώς σε πολλές από αυτές η κρατική συνδρομή παραμένει περιορισμένη. Στη Λα Γκουάιρα, μία από τις πόλεις που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, κάτοικοι χρησιμοποιούν λοστούς, βαριοπούλες και αξίνες για να αναζητήσουν συγγενείς και γείτονες κάτω από τα χαλάσματα, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων διάσωσης.
Την ίδια ώρα, νέος μετασεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας ανησυχία σε Λα Γκουάιρα και Καράκας, χωρίς να αναφερθούν νέες σοβαρές ζημιές.
Ο απολογισμός της τραγωδίας ξεπερνά πλέον τους 1.700 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παρά τη διεθνή κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας, οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται όσο περνούν οι ώρες. Ωστόσο, μέσα στην καταστροφή υπήρξε μία αχτίδα ελπίδας, καθώς ένας 21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός έπειτα από περισσότερες από 100 ώρες εγκλωβισμού.
Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας την κατάρρευση σχεδόν 800 κτιρίων και τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της Βενεζουέλας.
Οργή για τις καθυστερήσεις στην κρατική βοήθεια
Η αγανάκτηση των κατοίκων στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας εντείνεται, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από εθελοντές και διεθνείς αποστολές. Στην Κατία Λα Μαρ, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η κρατική παρουσία στα σημεία των καταρρεύσεων είναι ελάχιστη, παρά την αυξημένη αστυνομική και στρατιωτική δύναμη στους δρόμους.
Στη Λα Γκουάιρα, η χρήση βαρέων μηχανημάτων παραμένει περιορισμένη, με αποτέλεσμα συγγενείς αγνοουμένων να αναζητούν μόνοι τους αγαπημένα τους πρόσωπα στα ερείπια. «Δεν μπορείς να κάνεις πολλά μόνο με μια αξίνα», δήλωσε η Κάρολιν Ζέρπα, η οποία πλέον ελπίζει μόνο να εντοπίσει τις σορούς του πατέρα και του αδελφού της.
Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο Ελ Χουνκίτο, όπου οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η βοήθεια προέρχεται κυρίως από την τοπική κοινωνία. Πολλοί εκτιμούν πως, εάν διασώστες και εξοπλισμός είχαν φτάσει νωρίτερα, περισσότερες ζωές θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, ζητώντας άμεση ενίσχυση των πληγεισών περιοχών.
Έλεγχοι στα κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων
Την ώρα που οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την αργή ανταπόκριση των αρχών, η κυβέρνηση προχωρά στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των κτιρίων στις σεισμόπληκτες περιοχές.
Σε δηλώσεις της στη δημόσια τηλεόραση, η αρμόδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι μηχανικοί θα πραγματοποιήσουν ελέγχους και θα εφαρμόσουν σύστημα χρωματικής σήμανσης, ώστε να καθοριστεί ποια κτίρια είναι ασφαλή για επανακατοίκηση και ποια παραμένουν επικίνδυνα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, θα αποφασιστεί πότε οι πολίτες θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι αρχές προχωρούν στη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών και χώρων φιλοξενίας, προκειμένου να στεγαστούν οι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τις κατοικίες τους ή δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν σε αυτές λόγω του κινδύνου νέων καταρρεύσεων.
Ενισχύεται η διεθνής κινητοποίηση για τη Βενεζουέλα
Η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα βαθαίνει, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί όσο προχωρούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με τον συντονιστή ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του Οργανισμού, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 500 μετασεισμοί, ενώ πάνω από 2.500 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης της καταστροφής, ο ΟΗΕ προμηθεύεται 10.000 ειδικούς σάκους για τη μεταφορά σορών, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο τον εντοπισμό επιζώντων.
Παράλληλα, η διεθνής βοήθεια προς τη χώρα ενισχύεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν την οικονομική τους στήριξη σε περισσότερα από 300 εκατ. δολάρια, ποσό που θα καλύψει ανάγκες όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τρόφιμα, πόσιμο νερό, προσωρινή στέγαση και μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν στη διανομή εφοδίων στις πληγείσες παράκτιες περιοχές. Την ίδια στιγμή, η Ολλανδία αποστέλλει πλοίο με υλικά πρώτης ανάγκης, ενώ η Κίνα ανακοίνωσε πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους σχεδόν 15 εκατ. δολαρίων.