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Χιλιάδες κάτοικοι καταγγέλλουν σοβαρές καθυστερήσεις στην κρατική αρωγή και αναζητούν μόνοι τους επιζώντες στα ερείπια, καθώς οι ελπίδες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μειώνονται διαρκώς.

Η κυβέρνηση συγκρότησε ειδική επιτροπή για τον έλεγχο της στατικότητας των κτιρίων και τη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών για τους χιλιάδες πολίτες που έχασαν τις κατοικίες τους.

Παράλληλα, ενισχύεται η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια, με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ολλανδία και η Κίνα να παρέχουν οικονομική στήριξη και απαραίτητα εφόδια στις πληγείσες περιοχές.

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Με τις ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων να λιγοστεύουν, χιλιάδες κάτοικοι στη Βενεζουέλα συνεχίζουν να σκάβουν μόνοι τους στα ερείπια, καταγγέλλοντας σοβαρές καθυστερήσεις στην κρατική βοήθεια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που άφησαν πίσω τους πάνω από 1.700 νεκρούς.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες, καθώς σε πολλές από αυτές η κρατική συνδρομή παραμένει περιορισμένη. Στη Λα Γκουάιρα, μία από τις πόλεις που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, κάτοικοι χρησιμοποιούν λοστούς, βαριοπούλες και αξίνες για να αναζητήσουν συγγενείς και γείτονες κάτω από τα χαλάσματα, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων διάσωσης.

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🇻🇪 There is life! Rescue teams from Qatar and Israel have detected signs of survivors under the rubble. According to family members, about 13 people may be trapped at the site.



After drilling through four concrete slabs, the sniffer dogs and scanning equipment were able to… pic.twitter.com/cmrWtT6dCp — Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 30, 2026

Rescue teams and volunteers in Venezuela are working around the clock to find survivors trapped under rubble days after the twin earthquakes.

Tens of thousands remain missing as families cling to hope.#NYI pic.twitter.com/AZJB9eelFd June 29, 2026

A Czech elite rescue team with K9 dogs is conducting a rescue operation in Venezuela, searching for survivors under the rubble.



🇻🇪🇨🇿 pic.twitter.com/cBjuvCxfoP — Visegrád 24 (@visegrad24) June 29, 2026

Την ίδια ώρα, νέος μετασεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας ανησυχία σε Λα Γκουάιρα και Καράκας, χωρίς να αναφερθούν νέες σοβαρές ζημιές.

Ο απολογισμός της τραγωδίας ξεπερνά πλέον τους 1.700 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παρά τη διεθνή κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας, οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται όσο περνούν οι ώρες. Ωστόσο, μέσα στην καταστροφή υπήρξε μία αχτίδα ελπίδας, καθώς ένας 21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός έπειτα από περισσότερες από 100 ώρες εγκλωβισμού.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας την κατάρρευση σχεδόν 800 κτιρίων και τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της Βενεζουέλας.

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Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Οργή για τις καθυστερήσεις στην κρατική βοήθεια

Η αγανάκτηση των κατοίκων στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας εντείνεται, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από εθελοντές και διεθνείς αποστολές. Στην Κατία Λα Μαρ, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η κρατική παρουσία στα σημεία των καταρρεύσεων είναι ελάχιστη, παρά την αυξημένη αστυνομική και στρατιωτική δύναμη στους δρόμους.

Στη Λα Γκουάιρα, η χρήση βαρέων μηχανημάτων παραμένει περιορισμένη, με αποτέλεσμα συγγενείς αγνοουμένων να αναζητούν μόνοι τους αγαπημένα τους πρόσωπα στα ερείπια. «Δεν μπορείς να κάνεις πολλά μόνο με μια αξίνα», δήλωσε η Κάρολιν Ζέρπα, η οποία πλέον ελπίζει μόνο να εντοπίσει τις σορούς του πατέρα και του αδελφού της.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο Ελ Χουνκίτο, όπου οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η βοήθεια προέρχεται κυρίως από την τοπική κοινωνία. Πολλοί εκτιμούν πως, εάν διασώστες και εξοπλισμός είχαν φτάσει νωρίτερα, περισσότερες ζωές θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, ζητώντας άμεση ενίσχυση των πληγεισών περιοχών.

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106 Hours Later, Survivor Pulled Alive From Venezuela Rubble 🇻🇪

⁰An incredible rescue in Venezuela as a 21 year old was pulled out alive after spending 106 hours trapped beneath collapsed debris.



At that stage, every survival story becomes extraordinary and a reminder of the… — The Finance Streets (@finance_streets) June 29, 2026

Spanish emergency rescuers and medical personnel erupted in joy after pulling a man from the rubble caused by deadly earthquakes in Venezuela.



Local and international rescue teams continued to race against the clock to pull survivors from the rubble on Sunday, four days after… pic.twitter.com/BMaYyuwaTm — CGTN Europe (@CGTNEurope) June 29, 2026

🇮🇱🇻🇪 WATCH: An Israeli search-and-rescue delegation has reached quake-hit Venezuela and begun operations on the ground, working with local forces to locate survivors and deliver humanitarian aid. The team landed in Valencia and includes 16 rescue personnel, alongside… pic.twitter.com/XSSSMtbaD3 Advertisement June 29, 2026

Έλεγχοι στα κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων

Την ώρα που οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την αργή ανταπόκριση των αρχών, η κυβέρνηση προχωρά στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των κτιρίων στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Σε δηλώσεις της στη δημόσια τηλεόραση, η αρμόδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι μηχανικοί θα πραγματοποιήσουν ελέγχους και θα εφαρμόσουν σύστημα χρωματικής σήμανσης, ώστε να καθοριστεί ποια κτίρια είναι ασφαλή για επανακατοίκηση και ποια παραμένουν επικίνδυνα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, θα αποφασιστεί πότε οι πολίτες θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι αρχές προχωρούν στη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών και χώρων φιλοξενίας, προκειμένου να στεγαστούν οι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τις κατοικίες τους ή δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν σε αυτές λόγω του κινδύνου νέων καταρρεύσεων.

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More Heartbreaking Footage Emerges From Venezuela’s Earthquake Disaster 🇻🇪

⁰New video appears to show a home collapsing within seconds as Venezuela continues to deal with the aftermath of the June 24 twin earthquakes.



Entire neighborhoods in parts of La Guaira and nearby areas… Advertisement June 29, 2026

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Ενισχύεται η διεθνής κινητοποίηση για τη Βενεζουέλα

Η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα βαθαίνει, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί όσο προχωρούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με τον συντονιστή ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του Οργανισμού, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 500 μετασεισμοί, ενώ πάνω από 2.500 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της καταστροφής, ο ΟΗΕ προμηθεύεται 10.000 ειδικούς σάκους για τη μεταφορά σορών, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο τον εντοπισμό επιζώντων.

Παράλληλα, η διεθνής βοήθεια προς τη χώρα ενισχύεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν την οικονομική τους στήριξη σε περισσότερα από 300 εκατ. δολάρια, ποσό που θα καλύψει ανάγκες όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τρόφιμα, πόσιμο νερό, προσωρινή στέγαση και μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν στη διανομή εφοδίων στις πληγείσες παράκτιες περιοχές. Την ίδια στιγμή, η Ολλανδία αποστέλλει πλοίο με υλικά πρώτης ανάγκης, ενώ η Κίνα ανακοίνωσε πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους σχεδόν 15 εκατ. δολαρίων.

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