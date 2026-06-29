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Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να μετρά τις συνέπειες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, ενώ ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα.

Στο επίμαχο υλικό, το οποίο αναρτήθηκε στο TikTok από διασώστη και έχει γίνει viral, ένας άνδρας φαίνεται να αφαιρεί με γυμνά χέρια κομμάτια από κατεστραμμένο τοίχο σε ένα από τα εκατοντάδες κτίρια που κατέρρευσαν εξαιτίας της σεισμικής δραστηριότητας.

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Πίσω από ένα λεπτό στρώμα σκυροδέματος αποκαλύπτεται ένα λευκό υλικό που μοιάζει με φελιζόλ, δηλαδή διογκωμένη πολυστερίνη (EPS). Ο διασώστης ακούγεται να σχολιάζει: «Κοιτάξτε αυτό… Δεν είναι περίεργο που όλα κατέρρευσαν σαν να ήταν από χαρτόνι», ενώ στη συνέχεια φαίνεται να διαπερνά εύκολα το υλικό με το δάχτυλό του.

Ακολούθως, τόσο ο ίδιος όσο και ένας συνάδελφός του εκφράζουν έντονες επικρίσεις για την ποιότητα των κατασκευών στην περιοχή.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με το συγκεκριμένο κτίριο στο οποίο τραβήχτηκε το βίντεο, ούτε έχει διευκρινιστεί αν το υλικό που φαίνεται αποτελεί δομικό στοιχείο της κατασκευής ή χρησιμοποιούνταν ως μονωτικό υλικό.