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Τα παιδιά συμμετείχαν για ημέρες στις επίπονες προσπάθειες εντοπισμού των συγγενών τους μέσα στα συντρίμμια του κτιρίου όπου διέμεναν.

Μετά την τραγωδία, τα αδέλφια μετακόμισαν στην Κολομβία για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή μαζί με τον πατέρα τους.

Ωστόσο, βρέθηκαν εκ νέου αντιμέτωπα με τον τρόμο ενός σεισμού, επιδεικνύοντας ψυχραιμία λόγω της πρότερης τραυματικής εμπειρίας τους.

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Δύο αδέλφια, 15 και 17 ετών, νόμιζαν πως είχαν αφήσει πίσω τους τον εφιάλτη των φονικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι με τον ίδιο τρόμο, αυτή τη φορά στην Κολομβία, όπου είχαν μετακομίσει αναζητώντας ασφάλεια και μια νέα αρχή, σύμφωνα με το BBC.

«Ο σεισμός με στοιχειώνει», λέει στο BBC ο 15χρονος Deivi Delfín, περιγράφοντας τις τελευταίες δραματικές εβδομάδες που έζησε μαζί με τον 17χρονο αδελφό του, Winder.

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Στις 24 Ιουνίου, δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, χτύπησαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων τη Βενεζουέλα. Η περιοχή La Guaira, όπου ζούσαν τα δύο αγόρια, ήταν από εκείνες που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Το 12ώροφο κτίριο όπου έμενε η οικογένειά τους κατέρρευσε, εγκλωβίζοντας κάτω από τόνους μπετόν τη μητέρα τους, Yusmani, τη γιαγιά τους Carmen και τον 10χρονο αδελφό τους, Moissés.

Teens who fled Venezuela after deadly quakes caught in another disaster in Colombia https://t.co/nvq03qhN55 August 14, 2026

Οι δύο έφηβοι συμμετείχαν για ημέρες στις προσπάθειες εντοπισμού των συγγενών τους, σκαρφαλώνοντας μέσα στα συντρίμμια και περνώντας από στενά ανοίγματα, με μοναδικό φωτισμό έναν φακό ή το κινητό τους τηλέφωνο. «Δεν ένιωθα πια παιδί», θυμάται ο Deivi.

Σχεδόν έναν μήνα χρειάστηκε η οικογένεια για να εντοπίσει και να ανασύρει τους νεκρούς. Ανάμεσα στα συντρίμμια βρήκαν προσωπικά αντικείμενα που είχαν απομείνει από τη ζωή τους, όπως το σορτς του μικρού Moissés και τη Βίβλο της μητέρας τους.

🟢Winder y Deivi Delfín, de 17 y 15 años, sobrevivieron al terremoto que golpeó a Venezuela en junio, pero la tragedia les arrebató a su madre, su abuela y su hermano menor. Tras la pérdida, viajaron junto a su padre a Cali, Colombia, con la esperanza de comenzar una nueva vida.… pic.twitter.com/hbpkyLyRkr — Focus Noticias (@focusnoticia) August 12, 2026

Τελικά, τα δύο αδέλφια έφυγαν από τη Βενεζουέλα και πήγαν στην Κάλι της Κολομβίας, όπου εργαζόταν ο πατέρας τους. Πίστευαν πως εκεί θα μπορούσαν να αφήσουν πίσω τους τις τραγικές αναμνήσεις και να αρχίσουν ξανά τη ζωή τους.

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Ο Deivi κοιμόταν όταν ξεκίνησε η δόνηση. Στην αρχή νόμιζε πως ονειρευόταν, όμως όταν το κούνημα έγινε εντονότερο, πετάχτηκε από το κρεβάτι και έτρεξε έξω μαζί με τον αδελφό του. Οι δύο τους πιάστηκαν από μια μεταλλική πόρτα και περίμεναν να σταματήσει η γη να τρέμει.

💔🌎 Sobrevivientes de dos terremotos en dos países: la historia de los hermanos Winder y Deivi Delfín.



Estos adolescentes venezolanos perdieron en junio a su madre, abuela y hermano menor durante un doble movimiento sísmico en Venezuela. Junto a su padre, llegaron a Cali… pic.twitter.com/jbkMScS7jf — Vanguardia (@vanguardiacom) August 14, 2026

Ο πατέρας τους, που βρισκόταν στον δρόμο, έτρεξε πανικόβλητος προς το σπίτι μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί. Δεν βρήκε όμως τα παιδιά εκεί και άρχισε να τα αναζητά στους δρόμους. Τελικά τα εντόπισε έξω από το κουρείο όπου εργαζόταν.

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Κι ενώ εκείνος προσπαθούσε να κρύψει την αγωνία του, τα δύο αγόρια προσπάθησαν να τον καθησυχάσουν με μια φράση που αποτυπώνει όσα έχουν ήδη ζήσει: «Μπαμπά, μείνε ήρεμος. Το έχουμε ξαναπεράσει αυτό».

(Με πληροφορίες από BBC)

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