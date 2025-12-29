Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, στα Τρίκαλα, όπου 2 αδέλφια βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους.

Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 73 ετών και μια γυναίκα 65 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις σόμπας που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία για τις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

