Δύο αδέλφια που χωρίστηκαν όταν ήταν ακόμη βρέφη ξανασυναντήθηκαν ύστερα από 57 χρόνια, χωρίς να γνωρίζουν ότι ζούσαν όλα αυτά τα χρόνια σε απόσταση μόλις μερικών εκατοντάδων μέτρων στη γαλλική πόλη Καέν, σύμφωνα με την εφημερίδα Ouest-France, η οποία μάλιστα συνέβαλε καθοριστικά στην επανένωσή τους.

Η απίστευτη ιστορία άρχισε το 2022, όταν ο Φρεντερίκ Σκελό, 59 ετών, ανακάλυψε σε ένα παλιό οικογενειακό λεύκωμα πως είχε έναν μικρότερο αδελφό, τον Ζαν-Μαρκ, γεννημένο το 1968 στην πόλη Φλέρ της Νορμανδίας. Το παιδί είχε παραδοθεί αρχικά σε παραμάνα και στη συνέχεια δόθηκε στις κοινωνικές υπηρεσίες του Αλενσόν για υιοθεσία.

Μη έχοντας δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία της υιοθεσίας, ο Φρεντερίκ —καθηγητής φυσικής αγωγής στο πανεπιστήμιο— απευθύνθηκε στην Ouest-France ζητώντας βοήθεια.

Η εφημερίδα δημοσίευσε τη μαρτυρία του τον Ιανουάριο του 2025, προκαλώντας μεγάλη απήχηση: χιλιάδες αναγνώστες μοιράστηκαν την ιστορία και εκατοντάδες άνθρωποι έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης. Ωστόσο, παρά τη συγκίνηση, δεν υπήρχε ακόμη κανένα ίχνος του Ζαν-Μαρκ.

Η ανατροπή ήρθε χάρη στην Άνι Ρονσέν, μια συνταξιούχο ερευνήτρια γενεαλογίας από τη Μαγιέν, η οποία μελέτησε εκλογικούς καταλόγους και ληξιαρχικά αρχεία. Η έρευνά της αποκάλυψε έναν άνδρα με το όνομα Ζαν-Μαρκ Λεκ, γεννημένο την ίδια ημερομηνία και κάτοικο της Καραντάν στη Μανς. Ο Φρεντερίκ αποφάσισε τότε να του στείλει ένα προσεκτικά γραμμένο γράμμα.

Ο Ζαν-Μαρκ ήξερε ότι ήταν υιοθετημένος, αλλά δεν είχε ιδέα ότι είχε αδελφό.

«Ήμουν σοκαρισμένος», είπε αργότερα στην εφημερίδα.

Η σύζυγός του, Ζιζέλ, αναζήτησε πληροφορίες στο διαδίκτυο και εντόπισε το άρθρο όπου ο Φρεντερίκ κρατούσε μια φωτογραφία του χαμένου του αδελφού.

«Αναγνώρισα αμέσως τον εαυτό μου. Η συγκίνηση ήταν τεράστια», εξομολογήθηκε ο Ζαν-Μαρκ.

Όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν τελικά, ανακάλυψαν έκπληκτοι ότι ζούσαν στην ίδια πόλη, την Καέν, μόλις δύο δρόμους μακριά, σύμφωνα με τη Le Parisien.

«Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος», είπε ο Φρεντερίκ.

Για τον Ζαν-Μαρκ, η συνάντηση ξύπνησε βαθιά, αναπάντητα ερωτήματα για τη μητέρα του:

«Πάντα αναρωτιόμουν γιατί με εγκατέλειψε. Ήταν πολύ νέα; Είχε υποστεί βία; Ήταν ακόμα ζωντανή;»

Τελικά, ο Ζαν-Μαρκ κατάφερε να συναντήσει ξανά τη μητέρα του και να επιστρέψει στα μέρη όπου είχε περάσει τα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Σήμερα, οι δύο αδελφοί συναντιούνται συχνά και προσπαθούν να καλύψουν τον χαμένο χρόνο.

«Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτά τα πενήντα χρόνια, αλλά θέλουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα μαζί», λένε συγκινημένοι.

Πηγή: ouste-france.fr

