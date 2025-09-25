Δύο αδέρφια εντοπίστηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι στη Μεσαρά στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Καπαριανά, αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/9).

Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μέλη μίας οικογένειας επιτέθηκαν με μαχαίρια στα δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών. Οι πληροφορίες αναφέρουν αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο είναι ένα χωράφι.

Ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Κατάφεραν να ειδοποιήσουν τις Αρχές και οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Τα δύο αδέλφια, σύμφωνα με πληροφορίες μαχαιρώθηκαν από μέλη άλλης οικογένειας.

Οι δύο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την μεταφορά τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.