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Βυθισμένη στη σιωπή και το σοκ παραμένει η κοινωνία των Τρικάλων μετά τον θάνατο του 82χρονου, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου. Ο 86χρονος αδελφός του, ο οποίος έχει συλληφθεί για τη δολοφονία, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Ο 86χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Τρικάλων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του σχετικά με τη φερόμενη δολοφονία.

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Την υπεράσπισή του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Γιώργος Σινέλης και Κωστής Τσόγκας. Ο δεύτερος προχώρησε σε δήλωση στο trikalavoice.gr εκ μέρους της οικογένειας, εκφράζοντας τη θλίψη της.

Η ανακοίνωση:

«Με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρτατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χήρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους», αναφέρεται αρχικά.

«Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του βαρύτατου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της Δικαιοσύνης. Τέλος, φρονούμε ότι η τελική Κρίση της Δικαιοσύνης (δια της αποφάσεώς της κατά το χρόνο που η υπόθεση θα εκδικασθεί επ’ ακροατηρίω) θα γίνει σεβαστή απ’ όλους και ευελπιστούμε ότι θα φέρει εκ νέου τη γαλήνη στις δύο οικογένειες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 86χρονος φέρεται να περίμενε τον 82χρονο αδελφό του στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμενε, σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Όταν ο αδελφός του έφτασε στο σημείο, ο 86χρονος φέρεται να τον πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 86χρονος ήταν εκείνος που κάλεσε το 100 αμέσως μετά το συμβάν, ενημερώνοντας τις Αρχές για τον πυροβολισμό και τον σοβαρό τραυματισμό του αδελφού του.

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Το θύμα διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 86χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Χρόνια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αδελφών

Άτομα από το συγγενικό και κοινωνικό τους περιβάλλον αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια βρίσκονταν εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση, με τις μεταξύ τους εντάσεις και τους καβγάδες να είναι συχνοί.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, στο παρελθόν διατηρούσαν κοινή επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία διακόπηκε εξαιτίας οικονομικών διαφορών που οδήγησαν ακόμη και σε δικαστικές διαμάχες.

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