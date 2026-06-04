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Σοκ έχει προκαλέσει στα Τρίκαλα η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του έξω από το σπίτι τους.

Γειτόνισσα που βρέθηκε από τους πρώτους στο σημείο περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τον πυροβολισμό.

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«Άκουσα ένα δυνατό μπαμ, σαν να έσκασε κάτι δίπλα μου. Βγήκα αμέσως έξω και τον είδα πεσμένο στο έδαφος μέσα στα αίματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε ότι κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ και προσπάθησε να διαπιστώσει αν ο τραυματισμένος άνδρας είχε ακόμη σφυγμό. Ωστόσο, όπως είπε, το θύμα δεν έδειχνε κανένα σημάδι ζωής.

Παράλληλα, η μάρτυρας δήλωσε πως μίλησε και με τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος φαινόταν αποπροσανατολισμένος και ιδιαίτερα ψύχραιμος μετά το περιστατικό, χωρίς να αντιδρά έντονα σε όσα είχαν συμβεί.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο προμελέτης

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Δημήτρης Σαμαρτζής, ανέφερε ότι οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και το σενάριο μιας προμελετημένης πράξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο αδέλφια φέρονται να είχαν εδώ και χρόνια σοβαρές οικογενειακές και οικονομικές διαφορές, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε οριστική ρήξη των σχέσεών τους.

Παράλληλα, ερευνάται πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο 86χρονος διατηρούσε στην κατοχή του το όπλο που χρησιμοποιήθηκε και επρόκειτο να το παραδώσει το προσεχές διάστημα. Οι ερευνητές εξετάζουν αν το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να συνδέεται με τα κίνητρα και τις συνθήκες της υπόθεσης.

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Χρόνιες διαμάχες στο οικογενειακό περιβάλλον

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για παλιές οικονομικές διαφορές που είχαν δηλητηριάσει τις σχέσεις των δύο αδελφών.

Γειτόνισσα ανέφερε ότι στο παρελθόν η οικογένεια διατηρούσε κοινή επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία διαλύθηκε έπειτα από οικονομικές αντιπαραθέσεις και δικαστικές διαμάχες.

Όπως υποστήριξε, τα δύο αδέλφια είχαν πάψει να έχουν οποιαδήποτε επαφή εδώ και αρκετά χρόνια, παρά το γεγονός ότι προς τα έξω η οικογένεια έδινε την εικόνα μιας ήρεμης και δεμένης οικογένειας.

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Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, Γιάννης Γούλας, δήλωσε ότι η κλήση για το περιστατικό καταγράφηκε στις 13:40 το μεσημέρι και αφορούσε αναφορά για πυροβολισμό στην πόλη των Τρικάλων.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε περίπου τρία λεπτά, ωστόσο οι διασώστες εντόπισαν τον 82χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες παρουσία αστυνομικών, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ίδιος ο 86χρονος ήταν εκείνος που ειδοποίησε την Άμεση Δράση μετά το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

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