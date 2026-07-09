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Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Τρίκαλα, όταν μια γυναίκα ξύπνησε και αντίκρισε έναν άγνωστο άνδρα μέσα στο υπνοδωμάτιό της, πάνω από το κρεβάτι όπου κοιμόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalopinion.gr, ο άνδρας είχε απομακρυνθεί νωρίτερα από το σπίτι του κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, εισήλθε στην κατοικία της γυναίκας.

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Παρά τον έντονο τρόμο που βίωσε, η γυναίκα διατήρησε την ψυχραιμία της και αντέδρασε άμεσα, καταδιώκοντας τον εισβολέα με ένα… μπρίκι στο χέρι, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει το σπίτι.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως η Αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα και τον οδήγησαν στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου εξετάζεται, ενώ δρομολογούνται ήδη οι διαδικασίες για την ακούσια νοσηλεία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν επιτέθηκε ούτε τραυμάτισε τη γυναίκα, ενώ κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο φέρεται να είχε ασυνάρτητο λόγο.