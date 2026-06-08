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Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα Τρικάλων, ο 86χρονος άνδρας που την περασμένη Πέμπτη (4/6) πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του, έξω από την πολυκατοικία όπου διέμεναν στην πόλη των Τρικάλων.

Σύμφωνα με δήλωση των συνηγόρων υπεράσπισής του, Κωστή Τσόγκα και Γιώργου Σινέλη, η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ελήφθη, όπως υποστηρίζουν, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανάγκης που σχετίζεται με το δημόσιο αίσθημα.

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Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, oι συνήγοροι επισημαίνουν ότι «η αρχή της σκοπιμότητας στη νομική επιστήμη επιτρέπει τη νόμιμη παρέκκλιση από αυστηρούς νομικούς κανόνες, που εντάσσονται πρωτίστως στην αρχή της νομιμότητας, προκειμένου να ικανοποιηθεί μια ευρύτερη κοινωνική ανάγκη που αφορά το δημόσιο αίσθημα».

Όπως αναφέρουν, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι στο παρόν στάδιο της διαδικασίας η ενδεδειγμένη ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου είναι η προσωρινή του κράτηση στις φυλακές Τρικάλων. Παρ’ όλα αυτά, οι ίδιοι διαφωνούν με την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι πιο δίκαιη λύση θα ήταν η επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, σε πόλη εκτός του νομού κατοικίας του.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ο νομοθέτης αλλά και ο νομικός πολιτισμός κατοχυρώνουν το τεκμήριο της αθωότητας για κάθε κατηγορούμενο μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη ή αθώωσή του. Μέχρι τότε, όπως σημειώνουν, «κάθε κατηγορούμενος θεωρείται αθώος και δικαιούται να ασκεί πλήρως όλα τα νόμιμα δικαιώματά του».