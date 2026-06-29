Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο εντεκάχρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα, περισσότερες από τρεις ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

Οι διασώστες απεγκλώβισαν τον Μοϊσές έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, ενώ η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκεζ επιβεβαίωσε τη διάσωση ενός ακόμη παιδιού στην πόλη Καραμπαγιέδα.

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον στους 1.450 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα ερείπια.

Οι έρευνες των συνεργείων συνεχίζονται παρά τις δυσκολίες που προκαλούν οι συνεχείς μετασεισμοί και η έλλειψη βαρέων μηχανημάτων στις πληγείσες περιοχές.

Οι κάτοικοι της Λα Γκουάιρα διαμένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς, καθώς το γήπεδο γκολφ της Καραμπαγιέδα μετατράπηκε σε κέντρο υποστήριξης και νοσοκομείο.

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Συγκλονίζει και παράλληλα ανεπτερώνει τις ελπίδες πολλών σεισμόπληκτων στην Βενεζουέλα που αναζητούν ακόμη αγαπημένα τους πρόσωπα μέσα σε συντρίμμια η διάσωση δύο 11χρονων αγοριών, περισσότερες από τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

Ο πρώτος ανήλικος, ο Μοϊσές, διασώθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, με βίντεο να τον δείχνει να ανασύρεται από τα συντρίμμια με τα μάτια του καλυμμένα για να προστατευθούν από το έντονο φως, ενώ οι διασώστες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

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Λίγες ώρες αργότερα, η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκεζ, ανακοίνωσε τη διάσωση και δεύτερου 11χρονου αγοριού στην πόλη Καραμπαγιέδα, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Despues de horas de trabajo en equipo Belkys Barreto fue rescatada con vida, ¡cuando la esperanza está en el corazón nada lo detiene! pic.twitter.com/VGDxNQM86G June 28, 2026

Σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας (UNGRD), ο Μοϊσές βρισκόταν θαμμένος κάτω από περίπου τρία μέτρα συντριμμιών και χρειάστηκαν έξι ώρες εξαιρετικά λεπτών χειρισμών για να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια.

Όπως μετέδωσε το Reuters, διασώστης ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι το παιδί εντοπίστηκε δίπλα στη μητέρα και την αδελφή του, οι οποίες είχαν χάσει τη ζωή τους.

Στο μεταξύ, οι νεκρί από τους σεισμούς έχουν φτάσει τους 1.450 ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερες από τρεις ημέρες, οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι, ιδιαίτερα εάν είχαν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα.

🇻🇪 STUNNING RESCUE: A young man is pulled out after being buried under rubble for days in La Guaira, Venezuela.



The boy can be heard sobbing tears of joy and relief after being rescued with only a few visible injuries.



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Στις πλέον πληγείσες περιοχές, απελπισμένοι συγγενείς αναζητούν μόνοι τους τους αγαπημένους τους, σκάβοντας με τα χέρια μέσα στα ερείπια. Πολλοί δηλώνουν ότι εξακολουθούν να ακούνε φωνές κάτω από τις πλάκες σκυροδέματος, όμως αδυνατούν να τις μετακινήσουν χωρίς τη συνδρομή βαρέων μηχανημάτων.

Οι συνεχείς μετασεισμοί δυσχεραίνουν το έργο των συνεργείων διάσωσης και εντείνουν τον φόβο των κατοίκων.

Η παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Χιλιάδες κάτοικοι περνούν τις νύχτες τους σε αυτοκίνητα ή σε πρόχειρους καταυλισμούς, φοβούμενοι νέες καταρρεύσεις.

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Το γήπεδο γκολφ της Καραμπαγιέδα έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο νοσοκομείο, κέντρο συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας και χώρο φιλοξενίας των σεισμόπληκτων, ενώ δίπλα του έχει δημιουργηθεί ελικοδρόμιο για τη μεταφορά προμηθειών και προσωπικού έκτακτης ανάγκης.