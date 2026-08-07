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Ένα τετράχρονο γατάκι με το όνομα Φέλιξ κατάφερε να επιβιώσει για περίπου 37 ημέρες εγκλωβισμένο κάτω από τα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα.

Ο Φέλιξ εξαφανίστηκε στις 24 Ιουνίου από το συγκρότημα κατοικιών Μπλοκ 3 της κοινότητας Χοσέ Αντόνιο Πάες στην Κατία Λα Μαρ, παραθαλάσσια πόλη της πολιτείας Λα Γκουάιρα.

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Η ιδιοκτήτριά του, Φράνσις Γκαρσία, βίωσε πολλαπλές απώλειες μετά την καταστροφή. «Έχασα τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που αγαπούσα περισσότερο. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Έχασα επίσης και τον άλλο μου γάτο, τον Λούκα», είπε.

Στις 31 Ιουλίου, πυροσβέστες από την πόλη Ματουρίν, οι οποίοι εργάζονται στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, εντόπισαν τον Φέλιξ και τον ανέσυραν ζωντανό από τα ερείπια.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ένα προσωρινό κτηνιατρικό κέντρο που έχει δημιουργηθεί σε πρώην κατάστημα της McDonald’s στην κοντινή Καραμπαγεδά. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν σοβαρά αφυδατωμένος, υποσιτισμένος και έφερε τραύματα στο σώμα του.

Το κέντρο λειτουργεί χάρη στην εθελοντική προσφορά δεκάδων κτηνιάτρων και γιατρών, καθώς και στις ιδιωτικές δωρεές. Ανάμεσα στους εθελοντές βρίσκεται και ο κτηνίατρος Σεμπαστιάν Ούρες.

Η συγκινητική στιγμή της επανένωσης της Γκαρσία με τον αγαπημένο της γάτο καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Φέλιξ είναι τα πάντα για μένα», δήλωσε η ιδιοκτήτριά του.

Félix fue rescatado de los escombros en Catia La Mar (Vargas) con extrema desnutrición y lesiones. Fue trasladado de emergencia al McDonald’s de Caraballeda, donde lo atendieron los Dres. Sebastián Ures y Ludeimar Rosendo. ¡Su dueña llegó a tiempo para abrazarlo!



31 Jul 2026. pic.twitter.com/k3ntsPT2q9 — Seir Contreras (@SeirContreras) August 1, 2026