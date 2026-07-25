Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Περίπου 100 υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Μπολίβαρ, στο κέντρο του Καράκας της Βενεζουέλας, όπου έκαψαν αμερικανική και ισραηλινή σημαία, σύμφωνα με το AFP.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ προχώρησαν και στο ποδοπάτημα φωτογραφιών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Advertisement

Advertisement

Hoy el chavismo quemó las banderas de Estados Unidos e Israel; hace apenas 62 días incendió afiches de Trump y Marco Rubio. pic.twitter.com/xOLjWcyf9b — Maibort Petit (@maibortpetit) July 24, 2026

Μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν ήταν «Γκρίνγκος, γυρίστε σπίτι» και «αυτή δεν είναι βοήθεια, είναι κατοχή», με τους συμμετέχοντες να αναφέρονται στην αμερικανική βοήθεια προς το Καράκας μετά τους φονικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, οι οποίοι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των Αρχών, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 5.546 ανθρώπων.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο πολιτικό κλίμα στη Βενεζουέλα, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλωσία του Νικολάς Μαδούρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι διατηρεί τον έλεγχο της χώρας και της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες.