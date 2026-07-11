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Ο απολογισμός του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς τα επάνω και υπερβαίνει πλέον τους 4.300 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, προσθέτοντας ότι οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000 και η διανομή κατοικιών θα αρχίσει την ερχόμενη εβδομάδα.

#Mundo Sube a 4.300 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela https://t.co/qhHuYQVnHk Advertisement Advertisement July 11, 2026

«Ο αριθμός των Βενεζουελανών, ανδρών και γυναικών, που έχασαν τη ζωή τους άμεσα από τους τρομερούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, ανέρχεται σε 4.333», δήλωσε ο Ροντρίγκες σε συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των τραυματιών παραμένει ο ίδιος, 16.740.

Ο προηγούμενος απολογισμός, με χθεσινή ημερομηνία, ήταν 4.118 νεκροί.

Επίσης 315 από τους νεκρούς δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος.