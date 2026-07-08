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Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή θηλάζοντάς τα καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους κάτω από τα ερείπια.

Ο επίσημος απολογισμός των σεισμών στη Βενεζουέλα ανέρχεται πλέον σε 3.685 νεκρούς και 16.740 τραυματίες, ενώ χιλιάδες κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Οι αρχές δέχονται έντονη κριτική για την ανεπαρκή κρατική ανταπόκριση, την ώρα που οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων παραμένουν αβέβαιες, με διεθνείς οργανισμούς να κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες άτομα.

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Μια ιστορία που μοιάζει με θαύμα ξεπήδησε μέσα από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας. Έπειτα από 11 ολόκληρες ημέρες εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτιρίου στη Λα Γκουάιρα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί, χαρίζοντας μια σπάνια αχτίδα ελπίδας σε μια χώρα που θρηνεί χιλιάδες νεκρούς από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Την ώρα που οι διασώστες πανηγύριζαν για τη συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης, ο επίσημος απολογισμός της τραγωδίας συνέχιζε να βαραίνει. Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 3.685, ενώ οι τραυματίες έφτασαν τους 16.740, αριθμοί αυξημένοι σε σχέση με την προηγούμενη επίσημη ενημέρωση.

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International aid teams have helped carry out Venezuela’s "miracle rescues" after the twin earthquakes struck, but are now preparing to leave.



Thousands are still searching for relatives in the rubble as frustration grows over the government’s response. pic.twitter.com/t2zJgPkcRs — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026

Παράλληλα, εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα για τον αριθμό των αγνοουμένων, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τις 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10.000 ανθρώπους που εξακολουθούν να αναζητούνται κάτω από τα συντρίμμια ή δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Το θαύμα της επιβίωσης κάτω από τα συντρίμμια

Μέσα στο αδιανόητο μέγεθος της καταστροφής, η διάσωση μιας μητέρας και των τριών παιδιών της στη Λα Γκουάιρα έδωσε μια σπάνια νότα ελπίδας. Η οικογένεια εντοπίστηκε ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια του κτιρίου OPP, όπου είχε παγιδευτεί μετά τους ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Una madre venezolana mantuvo vivos a sus tres hijos alimentándolos con leche materna durante 11 días, luego permanecer atrapados bajo los escombros del edificio en La Guaira, Venezuela, por los terremotos.



Todos fueron rescatados con vida tras el incansable esfuerzo de los… pic.twitter.com/g3cUdcXbOF — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) July 7, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή θηλάζοντάς τα καθ’ όλη τη διάρκεια του εγκλωβισμού, μέχρι τη στιγμή που οι διασώστες έφτασαν στο σημείο. Ο εντοπισμός τους ήταν αποτέλεσμα των αδιάκοπων επιχειρήσεων σωστικών συνεργείων από τη Βενεζουέλα και το εξωτερικό, με τη συνδρομή δεκάδων εθελοντών.

Η συγκλονιστική αυτή διάσωση θεωρείται ήδη μία από τις πιο εμβληματικές ιστορίες επιβίωσης μετά τη φονική σεισμική καταστροφή.

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Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Ανησυχία για υγειονομική κρίση στις πληγείσες περιοχές

Το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα αποτυπώνεται και στις τεράστιες ζημιές στις υποδομές, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 60.000 κτίρια που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές φθορές.

Χιλιάδες πολίτες παραμένουν εκτοπισμένοι, διαμένοντας σε προσωρινά καταλύματα ή σε υπαίθριους χώρους, συχνά χωρίς επαρκή πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής.

Lo de La Guaira en Venezuela son imágenes apocalípticas, Santo Dios…. pic.twitter.com/xVLlxV2kkk Advertisement July 4, 2026

Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικές αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών. Ο επικεφαλής της μονάδας τραυμάτων του νοσοκομείου Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες στο Καράκας, Ευγένιο Κόβα, προειδοποίησε ότι, πέρα από τα σοβαρά τραύματα των επιζώντων, αυξάνονται πλέον οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης μετά την καταστροφή.

Ήδη στις πληγείσες περιοχές καταγράφονται αυξημένα περιστατικά διάρροιας και άλλων ασθενειών, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα περισσότερες εγκαταστάσεις υγιεινής και καλύτερη οργάνωση των χώρων φιλοξενίας, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέας υγειονομικής κρίσης.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Έντονες επικρίσεις για την κρατική ανταπόκριση

Η διαχείριση της καταστροφής έχει πυροδοτήσει κύμα αντιδράσεων, καθώς πολλοί πολίτες καταγγέλλουν μεγάλες καθυστερήσεις στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

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Desde la granja Los Corales, en el estado La Guaira, se reporta la cifra de 449 animales rescatados y en resguardo de la Misión Nevado, un equipo entregado al servicio de la atención veterinaria hacia las mascotas y animales que también se vieron afectados por los daños causados… pic.twitter.com/Xawx5qWFGg — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) July 7, 2026

Σε αρκετές πληγείσες περιοχές, κάτοικοι, εθελοντές και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων ανέλαβαν πρωτοβουλίες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων και τη διανομή τροφίμων, νερού και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. Αναλυτές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η κρατική ανταπόκριση υπήρξε ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η δυσαρέσκεια απέναντι στις αρχές.

Ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Κάτια λα Μαρ, βόρεια του Καράκας, η παρουσία των κρατικών υπηρεσιών εξακολουθεί να θεωρείται περιορισμένη, ενώ οι ανάγκες των σεισμόπληκτων παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες.

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