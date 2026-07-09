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Η ιστορία της Βικτόρια, ενός κατοικίδιου παπαγάλου, συγκλονίζει μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ του CBS News, οι εθελοντές που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης εντόπισαν τη Βικτόρια έπειτα από επτά ημέρες κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας. Όταν τη βρήκαν, ήταν γαντζωμένη πάνω στο σώμα του ιδιοκτήτη της, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του έχοντάς την στο στήθος του.

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Όπως δήλωσαν οι διασώστες στον δημοσιογράφο του CBS News, Καμίλο Μοντόγια-Γκάλβες, η Βικτόρια αρνήθηκε να εγκαταλείψει το πλευρό του ιδιοκτήτη της μέχρι τη στιγμή που εντοπίστηκε.

Η Βικτόρια ήταν η μοναδική επιζήσασα από το συγκεκριμένο διαμέρισμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνιατρικό νοσοκομείο για να λάβει φροντίδα. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της, αφήνοντας πίσω μια ιστορία που έχει συγκινήσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.