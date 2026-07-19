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Ο διασώστης προσέγγισε το ζώο με τροφή και το μετέφερε σε πρόχειρο καταυλισμό, όπου κτηνίατροι παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Η διάσωση της γάτας προσέφερε ένα μήνυμα ελπίδας εν μέσω της ανθρωπιστικής κρίσης που προκάλεσαν οι σεισμοί με τους χιλιάδες νεκρούς.

Ο Καρβαχάλ και η ομάδα φοιτητών «Pico y Pala UCV» συνεχίζουν τις έρευνες σε πληγείσες περιοχές αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

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Μέσα στην απελπισία και το πένθος που χαρακτηρίζει τον λαό της Βενεζουέλας, μία εξαντλημένη αλλά ζωντανή γατούλα αποτέλεσε μία «αχτίδα ελπίδας» στον «Γολγοθά» που αντιμετωπίζουν, καθώς «ανασύρθηκε από τα συντρίμμια πολυκατοικίας έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.

Η συγκλονιστική διάσωση μίας γάτας

Ο εθελοντής διασώστης Αντρές Καρβαχάλ εντόπισε τη γάτα κατά τη διάρκεια ερευνών σε συγκρότημα κατοικιών που είχε μετατραπεί σε σωρό από ερείπια.

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«Είδαμε τη γάτα, φοβήθηκε και χώθηκε ακόμη πιο βαθιά μέσα στα χαλάσματα», δήλωσε ο 21χρονος φοιτητής στο AFP, διευκρινίζοντας ότι δεν ήταν γνωστό πόσο καιρό παρέμενε εγκλωβισμένη.

Για να την προσεγγίσει, έβγαλε το γάντι του, άπλωσε λίγη τροφή για γάτες στο χέρι του και περίμενε. «Σιγά-σιγά πλησίασε και φυσικά έφαγε με μεγάλη λαχτάρα», περιέγραψε.

Cat rescued from ruins of Venezuela quake offers ‘ray of hope’ https://t.co/PbZ7mQOKqt — The Straits Times (@straits_times) July 19, 2026

Μετά τον απεγκλωβισμό της, η γάτα μεταφέρθηκε σε πρόχειρο καταυλισμό όπου κτηνίατροι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Της χορηγήθηκαν υγρά, καθαρίστηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ζώων.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τη βρήκαμε», είπε ο νεαρός διασώστης.

«Είναι αδύνατο να μη νιώσεις συμπόνια για κάθε μορφή ζωής που βρίσκεται εδώ. Το ότι βρήκαμε αυτή τη μικρή γάτα είναι πραγματικά μια αχτίδα φωτός, μια αχτίδα ελπίδας», κατέληξε.

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Μαζί με άλλους φοιτητές του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας, ο Αντρές ίδρυσε την οργάνωση «Pico y Pala UCV», με αποστολή τη διάσωση ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια. Αρχικά, αναζητούσαν μια συμφοιτήτριά τους που έμενε σε κτίριο, το οποίο κατέρρευσε στο Καράκας.

«Ψάχναμε επί δέκα ημέρες στο κτίριο. Δεν τα καταφέραμε. Αφού ολοκληρώθηκε η αποστολή μας εκεί, μεταφερθήκαμε εδώ, στη Λα Γκουάιρα, για να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας», εξήγησε.

Στο κράνος του έχει γράψει επίσης το λατινικό ρητό «Memento mori» (Θυμήσου ότι θα πεθάνεις).

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Υπενθυμίζουμε ότι η τεράστια καταστροφή μετρά πάνω από 5.000 νεκρούς. Ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος, στους 16.740. Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει απροσδιόριστος.

Με πληροφορίες από AFP, RFI

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