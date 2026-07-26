Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια συγκινητική ιστορία επιβίωσης έρχεται από τη Βενεζουέλα, όπου ένα σκυλάκι κατάφερε να επιζήσει έπειτα από σχεδόν έναν μήνα εγκλωβισμένο κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός.

Η μικρή Μπέιλι εντοπίστηκε ζωντανή 29 ημέρες μετά την καταστροφή, σε μια διάσωση που χαρακτηρίζεται πραγματικό θαύμα. Οι διασώστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, βρίσκοντάς τη σε ιδιαίτερα εξασθενημένη κατάσταση.

Advertisement

Advertisement

Δυστυχώς, δίπλα της βρέθηκε νεκρή η ιδιοκτήτριά της, η οποία δεν κατάφερε να επιβιώσει από την κατάρρευση του κτιρίου.

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό της, η Μπέιλι μεταφέρθηκε για κτηνιατρική περίθαλψη, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παρά την ταλαιπωρία που υπέστη, η διάσωσή της αποτελεί μια σπάνια αχτίδα ελπίδας μέσα στην τραγωδία που προκάλεσαν οι ισχυροί σεισμοί, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, η ζωή μπορεί να βρει τρόπο να νικήσει.