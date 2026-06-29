Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει ένα βίντεο που καταγράφει έναν δημόσιο διαπληκτισμό μεταξύ μελών αμερικανικής ομάδας διάσωσης και του Υπουργού Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέγιο. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα σε πληγείσες περιοχές από τους φονικούς δίδυμους σεισμούς, με αφορμή τους περιορισμούς πρόσβασης που επιβλήθηκαν από τις αρχές.

Σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφορεί, το περιστατικό ξεκίνησε όταν το όχημα της αμερικανικής αποστολής ακινητοποιήθηκε κατ’ εντολή του κ. Καμπέγιο. Στο βίντεο διακρίνεται ο υπουργός να στέκεται μπροστά από το φορτηγάκι βοήθειας, χτυπώντας το καπό και εμποδίζοντας τη διέλευση του οχήματος.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα μέλη της ομάδας διάσωσης αποβιβάστηκαν από το όχημα και αντιμετώπισαν τον υπουργό, κατηγορώντας τον ότι υπονομεύει τις προσπάθειες παροχής βοήθειας. Σε μια φορτισμένη στιγμή, ένας από τους διασώστες ακούγεται να ρωτά τον κ. Καμπέλο: «Δεν θέλετε να πάω να βοηθήσω τον άνθρωπο που είναι εκεί;».

ALERTA 🇻🇪 | ¡ÚLTIMA HORA!🚨| Segundo video de Diosdado Cabello impidiendo el paso a rescatista de EE.UU en plena operación de rescate en La Guaira. pic.twitter.com/QuTtn0YrLV — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) June 29, 2026

Την ίδια στιγμή, αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο προτρέπουν τους διασώστες να επιστρέψουν στο φορτηγάκι.

Dato según testigos presenciales:



Me cuentan qué paso exactamente entre Diosdado Cabello y la delegación de rescatistas estadounidenses.



Diosdado pidió que le impidieran el paso al vehículo de EEUU. Un grupo de policías armado paró agresivamente el vehículo.



Diosdado mismo se… pic.twitter.com/2aBokTnLZq — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 29, 2026

Μέχρι στιγμής, οι αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν, ενώ δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη επαλήθευση του πλήρους πλαισίου στο οποίο συνέβη το υποτιθέμενο περιστατικό.

Ο Καμπέγιο είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος στη Βενεζουέλα. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και από τα τέλη του 2024 ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Εσωτερικών, αποτελώντας βασικό σύμμαχο του προέδρου Νικολάς Μαδούρο