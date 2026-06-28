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Μια ειδική ομάδα διασωστών ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Καράκας, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες στα συντρίμμια της Βενεζουέλας που θρηνεί πάνω από 1000 νεκρούς μετά από τους διπλούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.

Η αποστολή αποτελείται από 15 άτομα και εκπαιδευτικούς σκύλους, τα οποία είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένων drones με θερμικές κάμερες και εξειδικευμένα συστήματα ανίχνευσης ζωής. Η ομάδα θα πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στην Κωνσταντινούπολη για τον απαραίτητο υγειονομικό έλεγχο και εμβολιασμούς πριν συνεχίσει το ταξίδι της.

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Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Θεσσαλονίκης, Μίλτος Μπενάκης, ανέφερε ότι η ελληνική αποστολή θα επιχειρήσει, μεταξύ άλλων, μαζί με Σέρβους και Τούρκους διασώστες, στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, η Επίλεκτη Ομάδα έχει επιχειρήσει σε κρίσιμες αποστολές, όπως στο Χατάι της Τουρκίας το ’23, στο Δυρράχιο το ’19, στην Ακουίλα της Ιταλίας το ’17 και στο εργοστάσιο Ρικομέξ, στην Πάρνηθα το ’99.

Διαθέτοντας εμπειρία στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών -σε σεισμούς, πλημμύρες και χιονοπτώσεις-, η ομάδα μεταβαίνει πλήρως εξοπλισμένη με εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας αλλά και με την πολύτιμη βοήθεια τριών σκύλων διασωστών.