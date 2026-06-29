Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για τις αγωνιώδεις στιγμές που έζησε εγκλωβισμένη στα συντρίμμια του σπιτιού της, μετά τους φονικόυς σεισμούς στην Βενεζουέλα αλλά κυρίως για την δύναμη που της έδωσε για να κρατηιθεί στη ζωή το νεογέννητο μωρό της που ήταν δίπλα της, μίλησε η Νταγιάνα Πατίνο.

Η Νταγιάνα Πατίνο είπε στο BBC, ότι ο γιος της, Χουάν Ντέιβιντ, μόλις 18 ημερών της έδωσε «κίνητρο να παραμείνει ξύπνια και σε εγρήγορση». «Όσο ήταν ζωντανός, θα ήμουν ζωντανή. Κάθε τόσο άγγιζα τη μύτη του για να δω ότι ανέπνεε ακόμα», είπε.

Advertisement

Advertisement

Τα πλάνα της διάσωσης κάνουν τον γύρο του κόσμου, με τον Χουάν Ντέιβιντ να γίνεται σύμβολο ελπίδας στη Βενεζουέλα, η οποία έχει καταστραφεί από τους διπλούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη ενώ τουλάχιστον 1.450 έχουν σκοτωθεί ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμάται πως ανέρχονται ακόμη και σε 50.000.

Σε μια κλινική στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, την Κυριακή, η Νταγιάνα μίλησε στο BBC για τις τρομακτικές ώρες που είχε περάσει κάτω από το έδαφος, κρατώντας σφιχτά τον μικροσκοπικό γιο της και προσευχόμενη να σωθεί.

Έπλενε τα πιάτα στο διαμέρισμά της στον όγδοο όροφο στη βόρεια παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα όταν χτύπησαν οι σεισμοί. Αμέσως έτρεξε να αγκαλιάσει τον μοναχογιό της, νομίζοντας ότι θα ήταν «μόνο μια ελαφρά δόνηση».

«Ένιωσα σαν να πετούσα. Μετά από αυτό, ένιωσα σαν να βυθιζόμουν στο νερό και τη λάσπη, και μετά έπεσα στο λάκκο όπου έμεινα. Δεν ξέρω πώς δεν άφησα το μωρό από τα χέρια μου. Συνθλίφτηκα στα έπιπλα», είπε. Αμέσως, είπε ότι άρχισε να ουρλιάζει, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι κανείς δεν μπορούσε να την ακούσει.

«Είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα σπαταλήσω την ενέργειά μου – θα ουρλιάξω όταν χρειαστεί, όταν ακούσω φωνές ή βήματα κοντά…Δεν ξέρω πώς παρέμεινα τόσο ήρεμη ενώ το αριστερό μου πόδι ήταν παγιδευμένο κάτω από το τσιμέντο. Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ο κρόταφός μου ήταν πιεσμένος σε έναν βράχο».

Η Νταγιάνα είπε ότι βρήκε ελπίδα όταν ένιωσε μια Βίβλο από κάτω της. «Εκεί ξεκίνησε το ταξίδι της επιβίωσής μου», είπε. Στο σκοτάδι των ερειπίων, μπορούσε να δει μια «μικρή ακτίνα φωτός που έμοιαζε με φεγγάρι».

Advertisement

Είπε ότι η διάσωσή της άρχισε αφού άκουσε τον αδερφό της να φωνάζει το όνομά της. «Είπα στον εαυτό μου, αυτή είναι η μόνη μου ευκαιρία. Από τα βάθυ των πνευμόνων μου φώναξα… Ούρλιαξα “Εδώ είμαι” με όλη μου τη δύναμη, και εκείνος είπε “Σε βρήκα και σου υπόσχομαι ότι δεν θα φύγω μέχρι να σε βγάλω έξω”.»

Τήρησε αυτή την υπόσχεση και ακολούθησε μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης για να βγουν τόσο η μητέρα όσο και το μωρό από τα ερείπια το βράδυ της Πέμπτης.

Η Νταγιάνα τραυματίστηκε και στα δύο πόδια της όταν έγινε ο σεισμός, ενώ ο Χουάν ευτυχώς υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.

Advertisement

Ο σύζυγος της Νταγιάνα, Γκέρσον, μόλις είχε επιστρέψει σπίτι και είχε παρκάρει το αυτοκίνητο όταν χτύπησαν οι σεισμοί. Κατάφερε να πηδήξει πάνω από έναν φράχτη για να βρει καταφύγειο. Όταν είδε τι είχε απογίνει η πολυκατοικία τους, φοβήθηκε το χειρότερο.

Η στιγμή της διάσωσης του μωρού και της συζύγου του ήταν «ένα θαύμα», είπε. Σ

ε βίντεο από τη διάσωση που κοινοποιήθηκε ευρέως, ο Γκέρσον φαίνεται να κλείνει τα μάτια του και να γέρνει το κεφάλι του πίσω στον ουρανό καθώς αγκαλιάζει τον γιο του, συγκλονισμένος από συγκίνηση. «Ήταν απερίγραπτο. Νόμιζα ότι ήταν νεκροί. Και όταν είδα τον γιο μου ένιωσα σαν να ξαναγεννήθηκα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω… Ένιωσα τη ζωή να επιστρέφει μέσα μου», είπε στο BBC για εκείνη τη στιγμή.

Advertisement

Το σπίτι του Γκέρσον και της Νταγιάνα έχει καταστραφεί, μαζί με όλα τα υπάρχοντά τους, και είναι συντετριμμένοι που ο σκύλος τους εξακολουθεί να αγνοείται, αλλά λένε ότι τώρα θα «ξεκινήσουν από το μηδέν». «Χάσαμε σχεδόν τα πάντα, αλλά να που είμαστε εδώ… Θα χτίσουμε όλα όσα χάσαμε», είπε ο Γκέρσον.