Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 1.719 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν αγνοούμενοι και άστεγοι μετά την καταστροφή των κατοικιών τους.

Εκτιμήσεις της NASA, βασισμένες σε δορυφορικά δεδομένα, κάνουν λόγο για περισσότερα από 58.000 κτίρια που υπέστησαν ζημιές, αριθμός που αποτελεί προκαταρκτική ένδειξη.

Οι κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση της κρατικής βοήθειας, καταγγέλλοντας ότι οι προσπάθειες διάσωσης βασίζονται κυρίως σε εθελοντές.

Η κυβέρνηση συγκρότησε επιτροπή για τον έλεγχο της στατικότητας των κτιρίων και τη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών για τη φιλοξενία των πληγέντων.

Οι αρμόδιες αρχές θα εφαρμόσουν σύστημα χρωματικής σήμανσης στα κτίρια για να καθορίσουν την ασφάλεια επιστροφής των πολιτών στις κατοικίες τους.

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Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα, ο οποίος άφησε δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, τουλάχιστον 1.719 νεκρούς και 15.866 άστεγους, κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία εκτιμά ότι περίπου 58.870 κτίρια πιθανότατα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε όλη την πληγείσα περιοχή.

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The earthquake damage in Venezuela mapped by @NASA. The buildings that suffered structural damage are marked in red. It’s astonishing.



Virtually all of La Guaira, Catia la Mar, Maiquetía, and beyond has been destroyed. This will be a Herculean rebuild and will last years.… — Buzz Patterson (@BuzzPatterson) June 30, 2026

Τα δεδομένα βασίζονται σε πληροφορίες δορυφορικού ραντάρ υψηλής ανάλυσης από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία που συλλέχθηκαν στις 25 Ιουνίου, την επόμενη μέρα των σεισμών, σύμφωνα με τους ερευνητές Κόρεϊ Σερ και Τζέιμον Βαν Ντεν Χεκ του κρατικού Πανεπιστημίου του Όρεγκον.

🇻🇪 NASA Data: 58,870 Buildings DAMAGED in Venezuela Earthquakes



NASA researchers used Sentinel-1 imagery from the European Space Agency's satellite radar to map the destruction across central and northern Venezuela.



NASA's estimate is nearly 70 TIMES higher than what Venezuela… pic.twitter.com/DCniL4Izpf — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 30, 2026

«Πρόκειται για μια προκαταρκτική και ταχεία αξιολόγηση» που «αντανακλά μια απότομη αλλαγή στην επιφάνεια», γράφουν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι αυτός ο αριθμός θα πρέπει να θεωρείται μόνο ως δείκτης και δεν έχει επαληθευτεί επί του πεδίου.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκες εκτίμησε χθες Δευτέρα ότι 855 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, συμπεριλαμβανομένων 189 «ολικών καταρρεύσεων».

Η NASA υπογραμμίζει ότι οι δορυφόροι της διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, παρέχοντας εικόνες και δεδομένα που βοηθούν τα σωστικά συνεργεία να εκτιμήσουν την έκταση των ζημιών και να κατευθύνουν αποτελεσματικότερα τις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας.

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Οργή για τις καθυστερήσεις στην κρατική βοήθεια

Η αγανάκτηση των κατοίκων στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας εντείνεται, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από εθελοντές και διεθνείς αποστολές. Στην Κατία Λα Μαρ, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η κρατική παρουσία στα σημεία των καταρρεύσεων είναι ελάχιστη, παρά την αυξημένη αστυνομική και στρατιωτική δύναμη στους δρόμους.

Στη Λα Γκουάιρα, η χρήση βαρέων μηχανημάτων παραμένει περιορισμένη, με αποτέλεσμα συγγενείς αγνοουμένων να αναζητούν μόνοι τους αγαπημένα τους πρόσωπα στα ερείπια. «Δεν μπορείς να κάνεις πολλά μόνο με μια αξίνα», δήλωσε η Κάρολιν Ζέρπα, η οποία πλέον ελπίζει μόνο να εντοπίσει τις σορούς του πατέρα και του αδελφού της.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο Ελ Χουνκίτο, όπου οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η βοήθεια προέρχεται κυρίως από την τοπική κοινωνία. Πολλοί εκτιμούν πως, εάν διασώστες και εξοπλισμός είχαν φτάσει νωρίτερα, περισσότερες ζωές θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, ζητώντας άμεση ενίσχυση των πληγεισών περιοχών.

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Έλεγχοι στα κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων

Την ώρα που οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την αργή ανταπόκριση των αρχών, η κυβέρνηση προχωρά στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των κτιρίων στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Σε δηλώσεις της στη δημόσια τηλεόραση, η αρμόδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι μηχανικοί θα πραγματοποιήσουν ελέγχους και θα εφαρμόσουν σύστημα χρωματικής σήμανσης, ώστε να καθοριστεί ποια κτίρια είναι ασφαλή για επανακατοίκηση και ποια παραμένουν επικίνδυνα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, θα αποφασιστεί πότε οι πολίτες θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι αρχές προχωρούν στη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών και χώρων φιλοξενίας, προκειμένου να στεγαστούν οι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τις κατοικίες τους ή δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν σε αυτές λόγω του κινδύνου νέων καταρρεύσεων.

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(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)