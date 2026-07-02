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Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα, όλο το εικοσιτετράωρο, για να σώσουν ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Ένας από αυτούς ο 44χρονος φύλακας ασφαλείας Ερνάν Χιλ Φλόρες.

Ο Φλόρες βρίσκεται παγιδευμένος εδώ και έξι ημέρες κάτω από ένα μερικώς κατεστραμμένο δεκαώροφο κτίριο στη Λα Γκουάιρα.

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«Πρόκειται για μια εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση διάσωσης», δήλωσε στο CBS News ο Μάνι Σάμπανγκ, επικεφαλής ομάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο οποίος βρίσκεται στη Βενεζουέλα για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης. «Υπάρχουν πολλά κτίρια που έχουν πάρει κλίση προς το συγκεκριμένο κτίριο, από το οποίο προσπαθούμε να τον απεγκλωβίσουμε» ενώ όπως ανέφερε στον 44χρον διοχέτευαν αέρα μέσω σωλήνα.

Οι διασώστες πιστεύουν ότι ο Χιλ Φλόρες εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο φυλάκιο ασφαλείας, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του κτιρίου. Οι ομάδες διάσωσης κινούνται με μεγάλη προσοχή, καθώς υπάρχει φόβος ότι τμήματα του κτιρίου ενδέχεται να καταρρεύσουν ξανά.

Η σύζυγός του, Γκουσμπιμάρ Γκονζάλες, δήλωσε στο CBS News ότι η ομάδα διάσωσης έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με τον σύζυγό της. Όπως είπε, δεν έχει τραυματιστεί και έχουν καταφέρει να του δώσουν νερό.

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς μεγέθους 7,5 και 7,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις ενός λεπτού λίγο μετά τις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα) στις 24 Ιουνίου, έχουν φτάσει τους 2.295. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

#Mundo | @CaracolRadio acompaña a los equipos de búsqueda que trabajan para rescatar a Hernán Gil, un vigilante de 44 años atrapado bajo escombros hace una semana. El operativo inició hace más de 100 horas.



Vía: @GabyGabyGG https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/U7iTNlbrrL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 2, 2026