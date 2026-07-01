Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ουρανός πάνω από το Καράκας απέκτησε ένα έντονο κόκκινο χρώμα το βράδυ της Τρίτης, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στους κατοίκους της περιοχής.

Το φαινόμενο, γνωστό ως candilazo, προκλήθηκε από τη σκέδαση Ρέιλι κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος, καθώς το φως διέσχισε μεγαλύτερη απόσταση στην ατμόσφαιρα.

Η ένταση του χρώματος ενισχύθηκε σημαντικά από τη σκόνη της Σαχάρας που μεταφέρθηκε στην ατμόσφαιρα, καθώς και από τα σωματίδια που προέκυψαν από τα κτήρια που κατέρρευσαν στους πρόσφατους σεισμούς.

Οι επιστήμονες απέκλεισαν κατηγορηματικά τη σύνδεση του φαινομένου με υπερφυσικά αίτια ή σεισμική δραστηριότητα, χαρακτηρίζοντάς το ως μια φυσιολογική ατμοσφαιρική διαδικασία.

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Ο ουρανός πάνω από το Καράκας «βάφτηκε» κόκκινος το βράδυ της Τρίτης. Ένα βαθύ, έντονο κόκκινο πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας με τα ισοπεδωμένα σπίτια, τους χιλιάδες αστέγους, τους κατοίκους που θρηνούν τους σχεδόν 2.000 νεκρούς από τους φονικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, και εκείνους που αναζητούν ακόμη τους σχεδόν 46.000 αγνοούμενους.

Κάποιοι το χαρακτήρισαν θαύμα. Άλλοι θεώρησαν πως είναι κάποιο προμήνυμα ή προειδοποίηση. Δεν ήταν όμως τίποτα από τα δύο.

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🟡 #EnVideo | Imágenes del cielo rojo en Caracas este martes pic.twitter.com/CI1jN270kP — Globovisión (@globovision) July 1, 2026

Η εξήγηση

Το φως του ήλιου φαίνεται λευκό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα μείγμα από κάθε χρώμα του ουράνιου τόξου που ταξιδεύουν μαζί και το καθένα κινείται ως κύμα διαφορετικού μήκους. Τα μπλε και τα βιολετί κύματα είναι κοντά και πυκνά. Τα κόκκινα και τα πορτοκαλί κύματα είναι μακρύτερα και πιο απλωμένα.

Όταν το ηλιακό φως εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης, συγκρούεται με μικροσκοπικά μόρια αερίου, κυρίως αζώτου και οξυγόνου. Αυτά τα μόρια εκπέμπουν μπλε φως προς κάθε κατεύθυνση πολύ πιο εύκολα μια διαδικασία που εξήγησε ο φυσικός του 19ου αιώνα Λόρδος Ρέιλι και η οποία τώρα φέρει το όνομά του: σκέδαση Ρέιλι.

Γι’ αυτό ο ουρανός κατά τη διάρκεια της ημέρας φαίνεται μπλε. Επειδή το μπλε φως αντανακλάται παντού.

En este momento en Caracas, impresionante fenómeno, conocido científicamente como la dispersión de Rayleigh, pero popularmente llamado “candilazo”, pintó el cielo de un rojo imponente, creando una postal histórica que jamás habíamos presenciado. pic.twitter.com/ozFdNVOHlv Advertisement July 1, 2026

Όμως, κατά την ανατολή και τη δύση του ηλίου, ο Ήλιος είναι χαμηλά στον ορίζοντα, επομένως το φως του πρέπει να διασχίζει ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσει στα μάτια σας.

Σχεδόν όλο το μπλε φως διασκορπίζεται πολύ πριν φτάσει και μόνο το κόκκινο και το πορτοκαλί επιβιώνουν από το ταξίδι, όπως εξηγεί το India Today.

Αυτό είναι το λεγόμενο candilazo, ένας όρος που χρησιμοποιείται σε όλη τη Βενεζουέλα και την Καραϊβική για ένα ηλιοβασίλεμα που έχει ένα άγριο, φλογερό κόκκινο. Προέρχεται από το candil, μια παλιά λάμπα λαδιού της οποίας τη ζεστή λάμψη φαίνεται να δανείζεται ο ουρανός.

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Το χρώμα στον ουρανό του Καράκας ενισχύθηκε και έγινε πιο έντονο από τη σκόνη της Σαχάρας, λεπτά ορυκτά σωματίδια που διασχίζουν τον Ατλαντικό από την Αφρική κάθε καλοκαίρι λόγω των ανέμων. Αυτά τα σωματίδια σκεδάζουν επίσης το φως, απορροφώντας ακόμη περισσότερο το μπλε και αφήνοντας το κόκκινο να κυριαρχήσει περισσότερο, γι’ αυτό και η εικόνα φαινόταν τόσο δραματική.

Eyewitness footage showed skies over Caracas turn deep red at sunset on Tuesday, during ongoing rescue efforts after two earthquakes hit Venezuela last week, which the government says killed 1,943 people and injured thousands. pic.twitter.com/xdtjLPCttG — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 1, 2026

Υπάρχει σχέση με τον σεισμό;

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Επίσης, η σκόνη που σηκώθηκε από τα κτήρια που κατέρρευσαν μπορούν να προσθέσουν λεπτά σωματίδια στον αέρα, τα οποία μπορεί να έχουν κάνει το χρώμα ελαφρώς πιο σκούρο.

Ωστόσο, οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί: Ο κόκκινος ουρανός δεν οφειλόταν σε «φως σεισμού» —ένα σπάνιο, σύντομο και τοπικό φαινόμενο— ούτε αποτελούσε υπερφυσικό οιωνό ή ένδειξη ύπαρξης κάποιου μυστικού όπλου, όπως άρχισαν να γράφουν κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επρόκειτο για ένα συνηθισμένο φαινόμενο της ατμοσφαιρικής φυσικής, το οποίο παρατηρήθηκε σε μια ασυνήθιστη στιγμή και έγινε πιο έντονο λόγω της σκόνης που αιωρούνταν ήδη στην ατμόσφαιρα.

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🇻🇪 Reddish orange sky lighting up Caracas, Venezuela.



While some are calling it mysterious, experts point to atmospheric conditions: Saharan dust combined with sunset light scattering.



Still eerie to watch.



Writer: Solpic.twitter.com/n6tk1vo2fo Advertisement July 1, 2026

🇻🇪 Escalofriante: así luce hoy el cielo de Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/PhblspSsuO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 1, 2026

Así atardecio Caracas



Señales , prodigios…



Mucha maldad , viveza criolla,sadismo , corrupción he indolencia..

Por parte del régimen y funcionarios ..



La gente prácticamente está sola



Espero sea un cielo avisando justicia ⚖️ divina … pic.twitter.com/bQPp0KCV5O — Eduardo. J. N. B. (@buscadejesus) July 1, 2026