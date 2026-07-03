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Η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν ειδικοί από επτά χώρες, κρίθηκε εξαιρετικά περίπλοκη λόγω της αστάθειας της δομής.

Ο προσωρινός επίσημος απολογισμός καταγράφει 2.595 νεκρούς και 12.400 τραυματίες, ενώ ο ΟΗΕ εκτιμά πως οι αγνοούμενοι ενδέχεται να φτάνουν τους 50.000.

Οι αρχές έχουν κηρύξει επταήμερο εθνικό πένθος, ενώ χιλιάδες σεισμοπαθείς διαβιούν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς αντιμετωπίζοντας σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά.

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Επιζήσας του διπλού σεισμού ο οποίος έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου κατορθώθηκε να ανασυρθεί από τα συντρίμμια οκτώ ολόκληρες ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς και τις αέκνοες προσπάθειες των μελών σωστικών συνεργείων.

Η διάσωση ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικά περίπλοκης επιχείρησης, που άρχισε τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή διασωστών από επτά χώρες, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο στην Κάτια λα Μαρ, στην πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια). Ο συγκεκριμένος τομέας είναι από αυτούς που χτυπήθηκαν πιο σκληρά από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών, που άφησαν πίσω τους σχεδόν 2.600 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

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Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, 43 ετών, βγήκε πάνω σε φορείο από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου που καταπλάκωσε το κουβούκλιο μέσα στο οποίο βρισκόταν παγιδευμένος.

«Είναι αληθινά θαύμα», ανάσανε η σύζυγός του Γκουσμπιμάρ Γκονσάλες, εν μέσω έντονων ομαδικών συναισθηματικών αντιδράσεων. «Όταν έμαθα ότι ήταν ζωντανός, είδα μια αχτίδα φωτός. Άντεξε σαν ήρωας», είπε συγκινημένη, προσθέτοντας ότι τα παιδιά τους τον περιμένουν στο σπίτι.

¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN!



Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026

Η διάσωσή του ξανάδωσε πνοή στις λιγοστές ελπίδες να βρεθούν και να σωθούν επιζήσαντες, παρότι θεωρείται πως κατά κανόνα τα θύματα που παγιδεύονται σε κτίρια που καταρρέουν ελάχιστες πιθανότητες υπάρχουν να παραμείνουν στη ζωή έπειτα από 72 ώρες.

Σχεδόν 2.600 οι νεκροί

Ο θάνατος βέβαια στην Βενεζουέλα είναι παντού. Σε δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια, διακρίνεται γραμμένο το γράμμα D, που σημαίνει deceased (αποβιώσαντες στα αγγλικά), κατά τη διεθνή ταξινόμηση σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έπειτα από σεισμούς, και βάζει τέλος στις ελπίδες πως θα βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί.

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Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός, που δεν είναι παρά προσωρινός, κάνει λόγο για 2.595 νεκρούς και 12.400 τραυματίες· τον ανακοίνωσε χθες το βράδυ (τοπική ώρα) η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, τονίζοντας πως οι έρευνες για να βρεθούν επιζήσαντες συνεχίζονται.

¡MILAGRO CUMPLIDO! HERNÁN YA ESTÁ FUERA DE LOS ESCOMBROS



Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Alberto Gil Flores fue rescatado con vida de Galerías Playa Grande, en La Guaira.



Hoy celebramos la vida de Hernán. Celebramos la grandeza del ser humano cuando se… pic.twitter.com/c7JAaQ7k9P — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 2, 2026

Οι πλήρεις διαστάσεις της καταστροφής δεν είναι ακόμη γνωστές. Οι αρχές στο Καράκας αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους, ο ΟΗΕ ωστόσο εκτιμά πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

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Η πρόεδρος Ροδρίγκες, που κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του πιο ισχυρού σεισμού που έπληξε τη χώρα τον τελευταίο αιώνα και πλέον, διαβεβαίωσε εξάλλου πως «κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους».

Υπερασπίστηκε το πώς διαχειρίζονται οι αρχές την κρίση, καθώς επικρίνεται από πολλούς για την καθυστέρηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

«Τις πρώτες 24 ώρες, το προσωπικό που αναπτύχθηκε ήταν 4.000 δημόσιοι λειτουργοί. Σε 48 ώρες, είχαμε 19.000 ανθρώπους» στους τόπους της καταστροφής, ανέφερε.

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Rescatan con vida a Hernán Gil, sepultado durante más de una semana bajo ocho plantas por el terremoto en Venezuela



📺 La actualidad del día con @AngelesBlancoTV > https://t.co/Tpy0q24uHi pic.twitter.com/Ni0UHb2XfQ — Informativos Telecinco (@informativost5) July 2, 2026

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου, ανέφερε αυτή την εβδομάδα πως την 24η Ιουνίου στην πόλη Λα Γουάιρα βρίσκονταν κάπου 30.000 άνθρωποι, από τους οποίους 6.461 διασώθηκαν και πάνω από 13.000 βγήκαν από συντρίμμια μόνοι τους ή χάρη στη βοήθεια συγγενών και φίλων. Η τύχη των υπολοίπων παραμένει άγνωστη.

Φωτογραφίες

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Ομάδες από τις ΗΠΑ, το Σαλβαδόρ, την Κόστα Ρίκα, την Πορτογαλία, το Μεξικό, τη Χιλή και τη Βενεζουέλα έσκαβαν για πάνω από τρεις ημέρες για να βγάλουν από τα συντρίμμια τον Ερνάν Χιλ, φροντίζοντας να έχει νερό και οξυγόνο.

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Διασώστες αγκαλιάστηκαν και ξέσπασαν σε επευφημίες όταν εντέλει μπόρεσε να βγει από σήραγγα μήκους τριών μέτρων που διανοίχτηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει φωτογραφίες παιδιών, ηλικιωμένων, ζευγαριών, με τα ονόματά τους, την περιγραφή τους, αριθμούς τηλεφώνων και εκκλήσεις για πληροφορίες σχετικά με την τύχη τους.

Μπροστά στα συντρίμμια, κάτοικοι διαβεβαιώνουν πως δικοί τους είναι ακόμα ζωντανοί και καταγγέλλουν πως οι αρχές είναι απούσες.

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Η Μάιρα Σεκέιρα, 58 ετών, λέει πως ο ανιψιός της είναι θαμμένος στα συντρίμμια. «Προσπαθήσαμε να φτάσουμε σ’ αυτόν, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά μηχανήματα ούτε προσωπικό να μας βοηθήσει. Δεν υπάρχουν διασώστες».

Τέτοιες διαμαρτυρίες είναι συνεχείς από την αρχή με κατοίκους να λένε πως οι αρχές μένουν άπρακτες, παρά τις ενισχύσεις από 27 χώρες, που έστειλαν ειδικούς και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Με «το ένα μάτι ανοικτό»

Το εύρος της καταστροφής έχει βυθίσει σε χάος μέρος της χώρας, που ήδη αντιμετώπιζε πολυετή σοβαρή οικονομική κρίση.

Οι αρχές έχουν ανοίξει κέντρα διανομής βοήθειας, όμως κάποιοι από τους επιζήσαντες λένε πως νιώθουν ότι τους υποστήριξαν περισσότεροι ξένοι και εθελοντές.

El rescate de Hernán Gil, después de 8 dias atrapado y más de 100 horas de trabajo entre todos los grupos de respuesta, es un verdadero milagro que anima a toda Venezuela. ¡Gratitud infinita con todos los que lo hicieron posible! pic.twitter.com/gWn6KmTUn3 — Oliver Blanco (@OliverBlanco) July 2, 2026

Η τραγωδία άφησε χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο — κόσμος κοιμάται σε χώρους στάθμευσης, σε γήπεδα, σε υπαίθριους αυτοσχέδιους καταυλισμούς.

Η Νοέμι Κοντρέρας, 25 ετών, πήγε σε πάρκο στο Καράκας που μεταμορφώθηκε σε καταφύγιο, αλλά δεν αισθάνεται ασφαλής. «Φοβάμαι ότι αν κοιμηθώ θα μου πάρουν το παιδί μου», λέει, καθώς κυκλοφορούν φήμες για κακοποιήσεις ανηλίκων. «Κοιμάμαι με το ένα μάτι ανοικτό», λέει η Μπετσαμπέτ Μαλένο, 39 ετών.

Πολλοί διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στις οποίες είναι αναγκασμένοι να ζουν, σε σκηνές, χωρίς επαρκή τροφή. «Κάποιες φορές καταφέρνουμε να βρούμε τρόφιμα, κάποιες όχι», εξηγεί η Νοέμι Κοντρέρας.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε αυτή την εβδομάδα επείγουσα έκκληση να συγκεντρωθούν καταρχήν 50 εκατομμύρια δολάρια, για να μπορέσει να διανείμει τρόφιμα σε περίπου 500.000 σεισμοπαθείς μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.