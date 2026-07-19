Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε ένας μικρός σκύλος στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, καταφέρνοντας να επιβιώσει τόσο από τα άγρια κύματα, αλλά και με τις επιθέσεις ενός σμήνους γλάρων, προτού οι πυροσβέστες τον διασώσουν.
Η συγκλονιστική διάσωση σκύλου
Το ζωάκι που είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 4ης Ιουλίου, εντοπίστηκε σε κατάσταση εξάντλησης σε μια βαλτώδη περιοχή κοντά στο Cooley Landing Park, στο East Palo.
Οι αρχές εντόπισαν τον σκύλο χάρη σε έναν αυτόπτη μάρτυρα που είδε το ζώο να μπαίνει στο νερό και να κολυμπά προς τα ανοιχτά. Στο σημείο έσπευσαν γρήγορα δυνάμεις της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να ξεκινήσουν την επιχείρηση διάσωσης.
Οι διασώστες χρησιμοποίησαν αρχικά κιάλια για να εντοπίσουν τον σκύλο, ο οποίος είχε ήδη απομακρυνθεί μισό μίλι από την ακτή, ενώ στη συνέχεια επιστράτευσαν drone για να προσδιορίσουν την ακριβή του τοποθεσία. Παρατήρησαν ότι το ζώο πάσχιζε να μείνει στην επιφάνεια του νερού την ώρα που γλάροι ήθελαν να του επιτεθούν.
Ευτυχώς, οι διασώστες προσέγγισαν το σημείο, ανέσυραν το σκυλάκι από το παγωμένο νερό και το τύλιξαν με το μπουφάν ενός πυροσβέστη.
Το Αστυνομικό Τμήμα έκανε λόγο ότι η επιχείρηση διάσωσης έμοιαζε με «ταινία δράσης», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο σκύλος «γλίτωσε από τον βάλτο, επέζησε από την εναέρια επίθεση γλάρων και διασώθηκε από την Πυροσβεστική».
Με πληροφορίες από New York Post