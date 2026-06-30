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Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του, ο ψαράς αντιμετώπισε αντίξοες καιρικές συνθήκες και τρεφόταν με ωμά ψάρια, ενώ συγκέντρωνε βρόχινο νερό για να ξεδιψάσει.

Ο άνδρας κατάφερε να παραμείνει ασφαλής στο σκάφος του, παρά τα τεράστια κύματα που τον έριχναν επανειλημμένα στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την όγδοη ημέρα, αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας εντόπισε τη βάρκα του, διευκολύνοντας τη διάσωσή του από διερχόμενο αλιευτικό σκάφος της περιοχής.

Μετά τη διάσωσή του, ο Απιούτα προέτρεψε τους συναδέλφους του να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πριν από κάθε εξόρμηση στη θάλασσα.

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Μία πραγματική «Οδύσσεια» έζησε ένας ψαράς που κατόρθωσε να επιβιώσει επί οκτώ ημέρες στον Ωκεανό μετά από μηχανική βλάβη στη βάρκα του στις 11 Ιουνίου.

Η συγκλονιστική ιστορία του Τζούνιορ Απιούτα

Ο 42χρονος Τζούνιορ Απιούτα εντοπίστηκε από αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας τον Ιούνιο, έχοντας επιβιώσει από ισχυρούς ανέμους, συνεχείς βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στον Ειρηνικό Ωκεανό.

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Όπως αναφέρει ο Guardian, ο «Γολγοθάς» του ψαρά ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου. Αφού ολοκλήρωσε έναν αγώνα βόλεϊ, πήγε στο σπίτι του, ετοίμασε τον εξοπλισμό του και βγήκε για ψάρεμα. Ακολουθώντας πουλιά που πετούσαν πάνω από τη θάλασσα, ένδειξη ότι υπήρχαν ψάρια στην περιοχή, απομακρύνθηκε από την ακτή.

Λίγη ώρα αργότερα, η μηχανή της βάρκας του άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα, λειτουργώντας με διακοπές, μέχρι που σταμάτησε εντελώς καθώς έπεφτε η νύχτα. Χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία για να την επισκευάσει και με τον άνεμο να ενισχύεται, σκέφτηκε ακόμη και να πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει πίσω στο νησί, όμως γρήγορα κατάλαβε ότι δεν θα τα κατάφερνε. Έτσι επέλεξε να παραμείνει στη βάρκα, βλέποντας σταδιακά τα φώτα να χάνονται.

Όσα ακολούθησαν ήταν δύσκολες. Πολλές φορές τα κύματα τον έριξαν στη θάλασσα, όμως κατάφερε να επιστρέψει στη βάρκα. «Τα κύματα ήταν τεράστια» είπε. Για να μην παρασυρθεί από τη θάλασσα, καθόταν όσο πιο χαμηλά μπορούσε, ενώ ταυτόχρονα απομάκρυνε συνεχώς τα νερά που γέμιζαν το σκάφος.

Τα μοναδικά εφόδια που είχε μαζί του ήταν δύο μπουκάλια νερό, ένας κουβάς, τα αλιευτικά του εργαλεία, ένα φορητό ψυγείο και ένα σεντόνι.

Για να επιβιώσει, έτρωγε μικρές ποσότητες ωμού ψαριού που έπιανε με τα εργαλεία του και συγκέντρωνε βρόχινο νερό στον κουβά για να πίνει. Τις νύχτες χρησιμοποιούσε το σεντόνι και το ψυγείο για να προστατευτεί όσο μπορούσε από το έντονο κρύο.

Ο ίδιος αναφέρει ότι σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας δεν σταμάτησε να προσεύχεται. Παρά την αβεβαιότητα για το πού τον οδηγούσαν τα θαλάσσια ρεύματα, δηλώνει πως δεν έχασε ποτέ την ελπίδα ότι θα σωθεί.

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Την τρίτη ημέρα διέκρινε τα φώτα ενός αλιευτικού σκάφους και προσπάθησε να το πλησιάσει κωπηλατώντας, όμως οι δυνατοί άνεμοι τον απομάκρυναν και το πλοίο χάθηκε από το οπτικό του πεδίο.

Η διάσωση

Την όγδοη ημέρα άκουσε τον ήχο αεροσκάφους να πετά πάνω από την περιοχή και πίστεψε ότι η διάσωσή του πλησίαζε. Το αεροσκάφος της Νέας Ζηλανδίας εντόπισε τη βάρκα του και ειδοποίησε τα αλιευτικά που βρίσκονταν στην περιοχή.

Λίγο αργότερα, ένα αλιευτικό πλησίασε. Ο Απιούτα σφύριζε ασταμάτητα μέχρι που ένα μέλος του πληρώματος αντιλήφθηκε την παρουσία του και έριξε τον φακό προς τη βάρκα του. Έπειτα από επτά νύχτες και οκτώ ημέρες μόνος στη θάλασσα, η περιπέτειά του έλαβε τέλος.

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Ανεβαίνοντας στο πλοίο έκανε μπάνιο, έφαγε και επικοινώνησε αμέσως με την οικογένειά του. Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στη σύντροφό του, στην οποία είπε: «Αγάπη μου, είμαι καλά».

Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στη Νέα Ζηλανδία και αναμένεται σύντομα να επιστρέψει στις Νήσους Κουκ. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ως ψαράς, αλλά πλέον με μεγαλύτερη προσοχή, υπενθυμίζοντας σε όσους βγαίνουν στη θάλασσα να έχουν πάντα μαζί τους φακό, σωσίβιο, αδιάβροχο και να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν από κάθε εξόρμηση.

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