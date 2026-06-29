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Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (28.06.2026) στη Λήμνο, με πρωταγωνιστή ένα 5χρονο παιδί που παρασύρθηκε βαθιά στην θάλασσα, με το φουσκωτό στρώμα του.

Επιχείρηση διάσωσης 5χρονου που παρασύρθηκε στη θάλασσα

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Κυριακής και ενώ στην Λήμνο έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Όλα ξεκίνησαν όταν το αγοράκι απολάμβανε το μπάνιο του με το φουσκωτό στρώμα στην περιοχή του κόλπου Πλατέως όπου έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Κατά συνέπεια, τα κύματα τον παρέσυραν με αποτέλεσμα οι κηδεμόνες του να ανησυχήσουν, αδυνατώντας να τον βγάλουν στην στεριά.

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Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και έτσι, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα περιπολικό του Λιμενικού και ακόμα 3 σκάφη αναχώρησαν από την στεριά για να τον εντοπίσουν και να τον ανασύρουν.

Ο 5χρονος εν τέλει περισυλλέχθηκε από ναυαγοσωστική λέμβο, αποβιβάστηκε στην στεριά και είναι καλά στην υγεία του.

Από το Λιμεναρχείο Μύρινας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι υπήκοοι Ρουμανίας ως κηδεμόνες του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.