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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης μιας νεαρής κοπέλας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε δύσβατο σημείο στις Βάθρες της Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, η νεαρή έπεσε, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, στην τρίτη βάθρα, στην περιοχή των Θέρμων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης, τα οποία κατάφεραν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο και να απεγκλωβίσουν με επιτυχία την τραυματισμένη κοπέλα.

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Στη συνέχεια, η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διακομιδή της με σκάφος του Λιμενικού, από το λιμάνι της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη προς το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Από εκεί, η κοπέλα αναμένεται να μεταφερθεί για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να υποβληθεί στην απαραίτητη ιατρική φροντίδα.