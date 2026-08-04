Μια ξεχωριστή διάσωση γάτας στην Τουρκία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια οικογένεια στην πόλη Καρς να βρίσκει έναν πρωτότυπο τρόπο για να βοηθήσει ένα αδέσποτο ζώο. Η γάτα είχε εγκλωβιστεί στη στέγη ενός διπλανού κτιρίου και δεν μπορούσε να κατέβει.
Τα μέλη της οικογένειας χρησιμοποίησαν μια σιδερώστρα ως αυτοσχέδια γέφυρα, καταφέρνοντας τελικά να τη σώσουν. Η συγκινητική τους κίνηση προκάλεσε θετικά σχόλια για την ευαισθησία και την εφευρετικότητά τους.
ONLY IN TÜRKİYE 🐈 Watch a Turkish family in #Kars rescue a stray cat stuck on an adjacent building's roof with an ironing board. 😇🇹🇷 pic.twitter.com/uqtIUz0iF1— Turkish Century (@TurkishCentury) August 2, 2026