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Την Τρίτη 21 Ιουλίου, το προσωπικό του σωφρονιστικού συστήματος της Ρωσίας εντόπισε και σταμάτησε μια γάτα που χρησιμοποιούνταν για τη λαθραία μεταφορά ναρκωτικών στην σωφρονιστική αποικία Νο. 17 στο Νίζνι Νόβγκοροντ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων (FSIN), ο «τριχωτός παραβάτης» φορούσε 2 αυτοσχέδια υφασμάτινα περιλαίμια. Κρυμμένες μέσα σε αυτά ήταν απαγορευμένες ουσίες που προορίζονταν για κρατούμενους.

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Σύμφωνα με το Euronews, το προσωπικό της αποικίας εντόπισε τη γάτα-«βαποράκι» πριν αυτή εισέλθει στις εγκαταστάσεις. Το ζώο συνελήφθη και τα περιλαίμια αφαιρέθηκαν.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα ένας συνοδός σκύλου με έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι τα περιλαίμια περιείχαν ναρκωτικές ουσίες. Εκπρόσωποι της FSIN δήλωσαν ότι η γάτα αφέθηκε ελεύθερη, αφού οι αρμόδιοι βεβαιώθηκαν ότι ήταν καλά στην υγεία της.