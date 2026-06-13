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«Θεατρόφιλη» απόδείχθηκε μία γατούλα στην Τουρκία που έκλεψε την παράσταση σε θεατρική απόδοση του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, όχι μόνο ανέβηκε στο σανίδι στο ανοιχτό θέατρο Μπορνόβα της Σμύρνης, αλλά «πρωταγωνίστησε» σε μία από τις κορυφαίες σκηνές του δράματος, όταν η Ιουλιέτα θρηνεί πάνω από το άψυχο σώμα του Ρωμαίου.

Γάτα «εισέβαλε» σε παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στη Σμύρνη

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή εμφανίστηκε στη σκηνή ο γάτος, πλησίασε τον «νεκρό» Ρωμαίο, ξάπλωσε δίπλα στο κεφάλι του και άρχισε να παίζει με τα μαλλιά του, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών.

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Η γάτα περιπλανήθηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του φινάλε του μπαλέτου στην Σμύρνη, όπου ο Βραζιλιάνος χορευτής Πέδρο Σεάρα και η Ρωσίδα μπαλαρίνα Τατιάνα Μπόργκερ πρωταγωνιστούσαν.

«Φανταστείτε το εξής: στην κορύφωση της παράστασης, όταν ο Ρωμαίος είναι νεκρός και η Ιουλιέτα έχει ήδη “επιστρέψει στη ζωή” – βρίσκονται στον τάφο. Αυτή είναι η συναισθηματική κορύφωση προς την οποία οδηγούσε όλη η εξέλιξη των δύο ωρών. Εκείνη τη στιγμή, μια γάτα μπαίνει στη σκηνή και αρχίζει να παίζει με τα μαλλιά του νεκρού Ρωμαίου», ανέφερε η μπαλαρίνα σύμφωνα με την Daily Mail.

«Τότε άρχισε μάλιστα να τον δαγκώνει και κατέστρεψε εντελώς τη σκηνή. Αντί να κλάψουν, όλο το κοινό άρχισε να γελάει», συμπλήρωσε.