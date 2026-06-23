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Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο γάτος παρακολούθησε την εναλλαγή έξι διαφορετικών πρωθυπουργών και υπήρξε μάρτυρας σημαντικών κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων στη χώρα.

Η παρουσία του έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, καθώς ο Λάρι συχνά εμφανίζεται σε επίσημες συναντήσεις με διεθνείς ηγέτες και φωτογραφίζεται σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Παρά την πάροδο των ετών και τις κατά καιρούς εντάσεις με άλλα κατοικίδια, ο Λάρι παραμένει η σταθερή παρουσία στους εργασιακούς χώρους της Ντάουνινγκ Στριτ.

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Ο Λάρι, η διάσημη γάτα της Ντάουνινγκ Στριτ, έχει ζήσει γεγονότα που ελάχιστα ζώα θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν. Έχει δει τη βρετανική κοινωνία να κλονίζεται από το Brexit, βίωσε την απομόνωση της καραντίνας την εποχή του κορωνοϊού και παρακολούθησε από την οθόνη της τηλεόρασης τις εφιαλτικές εικόνες του πολέμου στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Another one bites the dust. pic.twitter.com/qjVMNYcjdg Advertisement Advertisement June 22, 2026

Επιβίωσε από αμέτρητα πολιτικά σκάνδαλα και υπήρξε αδιάψευστος μάρτυρας μιας ταραγμένης δεκαετίας, όπου η χώρα είδε έξι διαφορετικούς πρωθυπουργούς να περνούν το κατώφλι της 10ης Ντάουνινγκ. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, ενώ η Βρετανία άλλαζε ραγδαία, η παρουσία του Λάρι παρέμεινε η μόνη σταθερή αξία.

Η ιστορία του Λάρι

Ο Λάρι έφτασε το 2011 στη Ντάουνινγκ Στριτ από το καταφύγιο ζώων «Battersea Dogs & Cats Home». Ως αδέσποτος, επιλέχθηκε για αυτόν τον ιστορικό ρόλο λόγω της αποδεδειγμένης ικανότητάς του στο κυνήγι ποντικιών.

Ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον που υπήρξε και ο μακροβιότερος «συγκάτοικός» του μέχρι το 2016, είχε δηλώσει τότε πως ήταν «ενθουσιασμένος που καλωσόριζε τον Λάρι στο νέο του σπίτι»,

Με το πέρασμα των ετών, ο γάτος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της Ντάουνινγκ Στριτ, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου. Στο ενεργητικό του καταγράφονται συναντήσεις με ηγέτες όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ έχει γίνει γνωστός για τις περιπέτειές του, όπως το κυνηγητό μιας αλεπούς και την περίφημη αντιπαλότητά του με τον Palmerston, τον γάτο του Υπουργείου Εξωτερικών που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Είναι ειδικός στο να “εισβάλλει” στις φωτογραφίες», είπε ένας ελεύθερος επαγγελματίας φωτογράφος που έχει γνωρίσει καλά τον Λάρι με το πέρασμα των χρόνων. «Όταν πρόκειται να επισκεφθεί την Ντάουνινγκ Στριτ κάποιος ξένος ηγέτης, ξέρουμε ήδη ότι ο Larry θα εμφανιστεί ακριβώς τη στιγμή που ετοιμάζονται για την υποδοχή».

Όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επισκέφθηκε την Ντάουνινγκ Στριτ το 2019, ο Λάρι «εισέβαλε» στην επίσημη φωτογραφία υποδοχής και στη συνέχεια πήρε έναν υπνάκο κάτω από το θωρακισμένο αυτοκίνητο του Προέδρου.

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Reuters

Ο Λάρι έχει συγκατοικήσει, μερικές φορές με κάποια δυσκολία, με πρωθυπουργικά κατοικίδια, όπως το ημίαιμο Τζακ Ράσελ του Μπόρις Τζόνσον, τον Ντίλιν, και το Λαμπραντόρ του Ρίσι Σούνακ, τη Νόβα. Κρατιέται σε απόσταση από τις οικογενειακές γάτες του νυν Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, τον Τζότζο και τον Πρινς, οι οποίοι διαμένουν στους ιδιωτικούς χώρους της οικογένειας, ενώ ο Λάρι κυριαρχεί στους εργασιακούς χώρους της Ντάουνινγκ Στριτ.

Είχε επίσης μια ταραχώδη σχέση με τον Πάλμερστον, τον «διπλωματικό αρχηγό» των γατών στο Υπουργείο Εξωτερικών, απέναντι από τον αριθμό 10. Οι δυο τους είχαν τσακωθεί αρκετές φορές προτού ο Πάλμερστον πεθάνει αυτό τον χρόνο.

Ο Λάρι έχει και μια ιδιαίτερη, περιπαικτική φύση. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X (ναι, έχει!), σχολιάζει τα πολιτικά τεκταινόμενα, ειρωνεύεται την πολιτική κατάσταση στη χώρα του, “φλερτάρει” με τους δημοσιογράφους και έχει το θράσος να κατηγορήσει δημοσίως ακόμα και τον Ντόναλντ Τραμπ!

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Iran has closed the Strait of Hormuz again, but Slumpy Trumpy is focussed on the important things… https://t.co/VIDGnTe8uo — Larry the Cat (@Number10cat) June 20, 2026

Μία μακρά παράδοση

Πρόκειται για μια παράδοση με μακρά ιστορία, καθώς γάτες υπηρετούν στον χώρο από τη δεκαετία του 1920, ενώ υπάρχουν αναφορές για αιλουροειδή σε κυβερνητικά κτίρια από την εποχή του Ερρίκου Η’. Ο Λάρι διαδέχθηκε τον Χάμφρεϊ, έναν γάτο που είχε υιοθετηθεί το 1989, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας της Μάργκαρετ Θάτσερ, αφού είχε περιπλανηθεί για χρόνια ως αδέσποτος στους δρόμους. Αφού ο Χάμφρεϊ αποσύρθηκε το 1997, η «θέση» έμεινε κενή για 14 χρόνια.

"I have accepted Keir Starmer's resignation as my chief servant and have invited Andy Burnham to lay out details for how many meals a day he'll give me" pic.twitter.com/7Ix95PMsN7 Advertisement June 22, 2026

Ο Λάρι παραμένει ακλόνητος. Πλησιάζει τα 20 έτη, αν και έχει επιβραδύνει κάπως τους ρυθμούς του, συνεχίζει να περιπολεί στην περιοχή του και να κοιμάται στο περβάζι ενός παραθύρου πάνω από το καλοριφέρ, ακριβώς μέσα από την πόρτα του αριθμού 10. Άραγε πόσους ακόμη πρωθυπουργούς να δει να αλλάζουν μέχρι να κλείσει τα μάτια του;