Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Βρετανία πλήττεται από έντονες καταιγίδες που προκάλεσαν χιλιάδες κεραυνούς, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μετακινήσεις της χώρας.

Οι αρχές προειδοποιούν για ακραίο καύσωνα με θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για την υγεία του πληθυσμού, καθώς αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στις υποδομές και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην παραλία του Μπόρνμουθ μετά από ιατρικό επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών.

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Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Βρετανία, μετά από μια νύχτα έντονων καταιγίδων που προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα. Περίπου 3.000 κεραυνοί «χτύπησαν» το Λονδίνο μέσα σε μόλις δύο ώρες, ενώ η σφοδρή βροχόπτωση οδήγησε στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Μπρίστολ λόγω προβλημάτων στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και σε μαζικές ακυρώσεις σιδηροδρομικών δρομολογίων.

Καταιγίδες και μετά καύσωνας

Παράλληλα, στο Γκλάστονμπερι εκατοντάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, με τις αρχές να προειδοποιούν για τις έντονες πλημμύρες, καθώς η χώρα ετοιμάζεται για ένα επερχόμενο κύμα ακραίου καύσωνα μέσα στην εβδομάδα.»

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Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) ανέφερε ότι καταγράφηκαν περίπου 29.074 κεραυνοί σε ολόκληρη τη νότια Βρετανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων η πλειοψηφία, 18.540, στο Σόμερσετ και περίπου 3.000 στο Λονδίνο.

Μεγάλα τμήματα της Νοτιοδυτικής Αγγλίας επλήγησαν από κεραυνούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας μαζικές διακοπές ρεύματος.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media έδειχναν τις φλόγες να τυλίγουν το μεγαλύτερο μέρος της στέγης και μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Οι καταιγίδες αναμένεται να δώσουν τη θέση τους σε ραγδαία άνοδο των θερμοκρασιών, καθώς ένας ισχυρός «θερμικός θόλος» σχηματίζεται σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι η Βρετανία ενδέχεται να βιώσει την πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ.

Το μακροχρόνιο ρεκόρ θερμοκρασίας του Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ανέρχεται στους 35,6 °C και καταγράφηκε στο Χάμπσαϊρ το 1976, προβλέπεται να απειληθεί, καθώς οι θερμοκρασίες θα ανέβουν προς τους 40 °C σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Η προειδοποίηση επισημαίνει ότι υπάρχει «κίνδυνος για τη ζωή ακόμη και του υγιούς πληθυσμού» και τονίζει τις πιθανές επιπτώσεις στις μεταφορές, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τους υδάτινους πόρους και τις επιχειρήσεις.

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Thunderstorms spark chaos overnight ahead of 40C temps pic.twitter.com/ABGd3UvtLI — The Sun (@TheSun) June 23, 2026

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν δραματικά σήμερα, πριν φτάσουν στο αποκορύφωμά τους την Τετάρτη και την Πέμπτη, όταν σε ορισμένες περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας ενδέχεται να πλησιάσουν τους 40 °C.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση λόγω καύσωνα για το Λονδίνο, τη Νοτιοανατολική, τη Νοτιοδυτική και την Ανατολική Αγγλία, καθώς και τις περιοχές East Midlands και West Midlands, από την 1 π.μ. της Τετάρτης έως τις 11 μ.μ. της Πέμπτης.

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UK STORM CHAOS: 23,000+ lightning strikes hit southern England! 500+ per minute in Somerset.



Non-stop thunder shook London — flash floods & power cuts everywhere. Heatwave gone wild!

You seeing this? #UKStorm #LondonThunder pic.twitter.com/nJzAEPHSFg — Public News X (@PublicNewsX) June 23, 2026

Μια λουόμενη έχει ήδη χάσει τραγικά τη ζωή της, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία στην παραλία του Μπόρνμουθ κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, πιστεύεται ότι βρισκόταν στη θάλασσα με ένα παιδί, όταν υπέστη ιατρικό επεισόδιο λίγο μετά τις 2 μ.μ. χθες.

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