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Δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής επενέβησαν στο σημείο και απομάκρυναν τον δράστη έπειτα από 50 λεπτά.

Ο άνδρας παραδέχθηκε στο δικαστήριο την πρόκληση αναστάτωσης στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και την άρνηση συμμόρφωσης στις εντολές των αστυνομικών.

Το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο 200 λιρών, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης και των δικαστικών εξόδων για το συμβάν.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την ενοχή του για διαπράξεις κλοπών σε τοπικά καταστήματα που έλαβαν χώρα κατά το προηγούμενο διάστημα.

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Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα αλλόκοτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε νοσοκομείο της Ουαλίας, όταν ένας 26χρονος άνδρας μεταμφιέστηκε σε Grim Reaper –τη μυθολογική προσωποποίηση του Θανάτου– και ανέβηκε στην οροφή του κτιρίου, παρατηρώντας από ψηλά εργαζομένους, ασθενείς και επισκέπτες.

Το συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου στο νοσοκομείο Ysbyty Glan Clwyd, στο St Asaph του Denbighshire. Ο άνδρας, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως Leon Gillespie από το Deganwy, εντοπίστηκε στην ταράτσα φορώντας μαύρη κουκούλα και κρατώντας ένα αντικείμενο που έμοιαζε με μακρύ λεπίδι.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας της Βόρειας Ουαλίας και της Πυροσβεστικής και Υπηρεσίας Διάσωσης της Βόρειας Ουαλίας. Συνολικά κινητοποιήθηκαν τέσσερα περιπολικά και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ το περιστατικό διήρκεσε περίπου 50 λεπτά μέχρι να λήξει χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

😱 MAN FINED £200 FOR STANDING ON HOSPITAL ROOFTOP DRESSED AS THE GRIM REAPER



The man stood above the entrance of Ysbyty Glan Clwyd hospital in Denbighshire, staring at patients for around 50 minutes until police and firefighters got him down pic.twitter.com/mgPVqv4AVh August 6, 2026

Σε βάρος του Gillespie ασκήθηκαν κατηγορίες επειδή, χωρίς εύλογη αιτία, προκάλεσε ενόχληση και αναστάτωση σε εγκαταστάσεις του NHS, ενώ κατηγορήθηκε επίσης ότι αρνήθηκε να αποχωρήσει όταν του το ζήτησε αστυνομικός. Ο 26χρονος παραδέχθηκε την ενοχή του ενώπιον του δικαστηρίου του Llandudno. Το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο 200 λιρών (περίπου 234 ευρώ), ενώ διατάχθηκε ακόμη να καταβάλει αποζημίωση και τα δικαστικά έξοδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη πράξη. Εκτός από τη μεταμφίεση σε «Χάρο», η εμφάνισή του περιγράφηκε και ως εκείνη ενός «κορακιού».

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο περιστατικό του νοσοκομείου. Ο Gillespie παραδέχθηκε επίσης ότι στις 26 Μαρτίου έκλεψε τροφές και άμμο για γάτες, συνολικής αξίας 30 έως 40 λιρών, από κατάστημα ειδών κατοικιδίων στο Llandudno, καθώς και ότι στις 28 Μαΐου αφαίρεσε τρόφιμα και ποτά από κατάστημα της Sainsbury’s.

Man arrested for Dressing up as the Grim reaper and staring into hospital rooms 👀. pic.twitter.com/K6wTtIafkX Advertisement August 5, 2026

Εκπρόσωπος του Betsi Cadwaladr University Health Board δήλωσε ότι ο οργανισμός εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή κακοποιητικής, επιθετικής ή ενοχλητικής συμπεριφοράς στους χώρους των νοσοκομείων που διαχειρίζεται.

Ο Grim Reaper, γνωστός στην ελληνική παράδοση ως Χάρος, αποτελεί τη μυθολογική προσωποποίηση του Θανάτου και συνήθως απεικονίζεται ως μια σκοτεινή, κουκουλοφόρα μορφή που συνοδεύει τις ψυχές στο τελευταίο τους ταξίδι μετά τον θάνατο.

Με πληροφορίες από USA Today

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