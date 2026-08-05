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Το μέτρο αφορά κρατούμενους που έχουν διαπράξει αδικήματα σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, ενώ εξαιρεί όσους έχουν καταδικαστεί για βιασμό και σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα.

Αντιπολίτευση και οργανώσεις υποστήριξης θυμάτων εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της επιτήρησης μέσω ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης απορρίπτει τους υπολογισμούς των Συντηρητικών περί χιλιάδων αποφυλακίσεων, χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία αυτά αυθαίρετα και ανακριβή.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει την αποφυλάκιση κρατουμένων μετά την έκτιση του μισού ή του ενός τρίτου της ποινής τους, αναλόγως της σοβαρότητας του αδικήματος.

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Έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις προκαλεί στη Βρετανία το σχέδιο της κυβέρνησης των Εργατικών για την αποσυμφόρηση των φυλακών, καθώς εκτιμάται ότι χιλιάδες καταδικασμένοι για αδικήματα που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία ενδέχεται να αποφυλακιστούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, περίπου 3.000 κρατούμενοι τον χρόνο θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το νέο καθεστώς πρόωρης αποφυλάκισης. Με βάση υπολογισμούς των Συντηρητικών, ο συνολικός αριθμός όσων θα αφεθούν ελεύθεροι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια ενδέχεται να ξεπεράσει τους 9.000.

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Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην εφαρμογή του μέτρου, εξαιρώντας τους καταδικασμένους για βιασμό και άλλα σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα. Το σχέδιο είχε προσωρινά ανασταλεί όταν έγινε γνωστό ότι μεταξύ των δυνητικά ωφελούμενων περιλαμβάνονταν και οι δολοφόνοι του αστυνομικού Άντριου Χάρπερ.

Αντιδράσεις από θύματα και πολιτικούς

Οργανώσεις που στηρίζουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και βουλευτές τόσο της αντιπολίτευσης όσο και του κυβερνώντος κόμματος, εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις του μέτρου.

Σύμφωνα με τους Συντηρητικούς, έως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου το 2029, έως και 9.371 καταδικασμένοι για αδικήματα που συνδέονται με την ενδοοικογενειακή βία θα μπορούσαν να έχουν αποφυλακιστεί πρόωρα. Αν και προβλέπεται η επιτήρησή τους μέσω ηλεκτρονικού βραχιολιού (GPS), οι επικριτές του σχεδίου θεωρούν ότι το μέτρο δεν αρκεί για να διασφαλίσει την προστασία των θυμάτων.

Ο σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης των Συντηρητικών, Νικ Τίμοθι, χαρακτήρισε «ντροπή» το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι παραμένουν επιλέξιμοι για πρόωρη αποφυλάκιση.

«Η κυβέρνηση θέτει σε άμεσο κίνδυνο τα θύματα. Πρέπει να εξαιρεθούν όλοι οι επικίνδυνοι δράστες και οι σεξουαλικοί παραβάτες», δήλωσε.

Η βουλευτής του Reform UK, Σουέλα Μπράβερμαν, υποστήριξε ότι το σχέδιο αφήνει εκτεθειμένα χιλιάδες θύματα, επισημαίνοντας πως πολλές γυναίκες θα συνεχίσουν να ζουν υπό τον φόβο των πρώην κακοποιητών τους.

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Επιφυλάξεις διατυπώνονται και στο εσωτερικό των Εργατικών. Η βουλευτής Άλισον Γκάρντνερ σημείωσε ότι η πιθανότητα πρόωρης αποφυλάκισης ενός κακοποιητή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τα θύματα, ενώ η Σάρα Τσάμπιον υπογράμμισε πως, χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση και επανένταξη μέσα στη φυλακή, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι δράστες δεν θα επαναλάβουν τη συμπεριφορά τους.

Τι προβλέπει το νέο σύστημα

Το νέο πλαίσιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο με στόχο την αποσυμφόρηση των υπερπλήρων φυλακών, προβλέπει:

Οι κρατούμενοι για σοβαρά αδικήματα που σήμερα αποφυλακίζονται αφού εκτίσουν τα δύο τρίτα της ποινής τους, θα μπορούν πλέον να αποφυλακίζονται μετά την έκτιση του μισού της ποινής.

Για λιγότερο σοβαρά αδικήματα, η αποφυλάκιση θα είναι δυνατή μετά την έκτιση του ενός τρίτου της ποινής, αντί του μισού που ισχύει σήμερα.

Η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί αυτοτελές ποινικό αδίκημα στη βρετανική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, οι υπολογισμοί των Συντηρητικών βασίζονται σε καταδίκες για συναφή αδικήματα, όπως η παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, η παρενόχληση και ο εξαναγκαστικός ή ελεγκτικός έλεγχος (coercive control).

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Από την πλευρά του, το βρετανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αμφισβητεί τους συγκεκριμένους αριθμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «αυθαίρετους» και υποστηρίζοντας ότι βασίζονται σε υποθέσεις που δεν αντανακλούν την πραγματική εξέλιξη του πληθυσμού των φυλακών.

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