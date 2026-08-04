Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 56χρονος Στήβεν Μπράντλεϊ και ο 48χρονος Ντέιβιντ Όουκλι εισέβαλαν σε κατάστημα στο Ντέρμπισαϊρ, απειλώντας την ταμία με μαχαίρι και ψεύτικο όπλο.

Οι δράστες απέσπασαν τσιγάρα αξίας 4.000 λιρών, μετρητά και οινοπνευματώδη ποτά, χρησιμοποιώντας ψεύτικα ονόματα κατά τη διάρκεια της ληστείας.

Κατά την αποχώρησή τους, οι άνδρες διαπληκτίστηκαν για τη μεταφορά των κλοπιμαίων και ζήτησαν συγγνώμη από την υπάλληλο.

Η αστυνομία τους συνέλαβε λίγες ημέρες αργότερα σε κοντινή απόσταση από το κατάστημα, καθώς είχαν αναγνωριστεί από μάρτυρες.

Το Δικαστήριο του Μάντσεστερ επέβαλε σε αμφότερους ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για τη συμμετοχή τους στο περιστατικό.

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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που έφερε στο φως η βρετανική The Sun, με τη στιγμή που ένα ζευγάρι ληστών τσακώνεται και βρίζεται την ώρα που χρησιμοποιεί ένα μαχαίρι και ένα ψεύτικο όπλο κατά τη διάρκεια εισβολής σε κατάστημα. H ληστεία σημειώθηκε σε κατάστημα στο Ντέρμπισαϊρ, κομητεία της Νότιας Αγγλίας.

Οι δράστες, οι οποίοι έκλεψαν τσιγάρα, αλκοόλ και μετρητά, χρησιμοποίησαν ψεύτικα ονόματα και ζήτησαν συγγνώμη από την ταμία πριν αποχωρήσουν.

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Το βίντεο από το περιστατικό δείχνει τον 56χρονο Στήβεν Μπράντλεϊ και τον 48χρονο Ντέιβιντ Όουκλι να μπαίνουν στο κατάστημα Maddy’s Store στο Ντέρμπισαϊρ στις 26 Νοεμβρίου του περασμένου έτους.

Το «γκαφατζίκο» δίδυμο κατάφερε να αποσπάσει τσιγάρα αξίας 4.000 λιρών, 200 λίρες σε μετρητά και 9 μπουκάλια ουίσκι Jack Daniel’s, πριν αρχίσει να καβγαδίζει για το ποιος θα κουβαλήσει τα κλοπιμαία και να ζητά συγγνώμη από την υπάλληλο του καταστήματος.

Φορώντας μπαλακλάβες και κασκόλ για να κρύψουν τα πρόσωπά τους, απείλησαν την τρομοκρατημένη ταμία με το ψεύτικο όπλο, διατάζοντάς την να «γεμίσει τη τσάντα τώρα» με τσιγάρα.

Ο ένας από τους δράστες ακούγεται να λέει δυνατά στον άλλο, με βαριά προφορά του Λίβερπουλ (Scouse), να «βιαστεί για να βγουν στον αυτοκινητόδρομο προς το Λίβερπουλ» καθώς «πρέπει να επιστρέψουν σύντομα» – παρόλο που στην πραγματικότητα έμεναν μόλις πέντε λεπτά μακριά από το κατάστημα.

Παράλληλα, αναφερόταν συνεχώς στον συνεργό του ως «Τσαρλς» -όνομα που αργότερα αποδείχθηκε ψεύτικο – καθώς γέμιζε το σακίδιό του με ακριβά μπουκάλια ποτών.

Στη συνέχεια ανάγκασαν την έντρομη υπάλληλο να αδειάσει την ταμειακή μηχανή, ζητώντας της μάλιστα βοήθεια για να μαζέψουν τα κέρματα και λέγοντάς της: «Δεν πρόκειται να σε πειράξουμε».

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Αντί να φύγουν γρήγορα άρχισαν να τσακώνονται και να ζητούν “συγγνώμη”

Όμως, αντί να διαφύγουν γρήγορα, οι κουκουλοφόροι εισβολείς άρχισαν να λογομαχούν για το ποιος θα κρατούσε τη λεία, με τον έναν να αρνείται να βάλει τα μετρητά στις τσέπες του.

Καθώς έβγαιναν από την πόρτα, ο άνδρας με το κόκκινο ριγέ κασκόλ στο πρόσωπο γύρισε προς την κλαμένη υπάλληλο για να ζητήσει συγγνώμη.

«Συγγνώμη αγάπη μου, συγγνώμη – ειλικρινά συγγνώμη. Δεν θα ξαναέρθουμε ποτέ και δεν θα σου κάνουμε κακό».

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Το δίδυμο συνελήφθη αμέσως, καθώς στην πραγματικότητα κατοικούσε μόλις πέντε λεπτά μακριά. Φωτογραφία: SWNS

Ωστόσο, ο «Τσαρλς» και ο συνεργός του είδαν την αστυνομία στην πόρτα τους και συνελήφθησαν λίγες ημέρες μετά τη ληστεία.

Ο Μπράντλεϊ ομολόγησε την ενοχή του για ληστεία και κατοχή απομιμητικού πυροβόλου όπλου, ενώ ο Όουκλι παραδέχθηκε την ενοχή του για ληστεία και κατοχή μαχαιριού.

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Και οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης από το Δικαστήριο Manchester Minshull Street.

Έκλεψαν τσιγάρα αξίας 4.000 λιρών, 200 λίρες σε μετρητά και εννέα μπουκάλια ουίσκι Jack Daniel’s. Φωτογραφία: SWNS

Σε δήλωσή της, η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ ανέφερε:

«Δύο άνδρες που χρησιμοποίησαν όπλο και μαχαίρι για να απειλήσουν το προσωπικό καταστήματος στο Νιου Μιλς κατά τη διάρκεια ληστείας φυλακίστηκαν.

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Η αστυνομία κλήθηκε αφού δύο άνδρες εθεάθησαν να τρέχουν στην οδό Church Road στις 26 Νοεμβρίου φορώντας μπαλακλάβες και κρατώντας αυτό που πιστευόταν ότι ήταν πιστόλι.

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Στη συνέχεια λήφθηκε δεύτερη αναφορά ότι είχε λάβει χώρα ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στην Church Road, κατά τη διάρκεια της οποίας απειλήθηκε το προσωπικό και εκλάπησαν τσιγάρα αξίας 4.000 λιρών, 200 λίρες σε μετρητά και εννέα μπουκάλια ουίσκι Jack Daniel’s.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και ο Στήβεν Μπράντλεϊ με τον Ντέιβιντ Όουκλι αναγνωρίστηκαν ως ύποπτοι από μάρτυρες.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε μαζί σε ακίνητο στην οδό New Street λίγο αργότερα και συνελήφθη.

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Μέσα στο σπίτι οι αστυνομικοί βρήκαν μεγάλη ποσότητα καπνού, εννέα μπουκάλια Jack Daniel’s και ένα ασημένιο πιστόλι σφαιριδίων (pellet gun).

Στον Μπράντλεϊ, 56 ετών, από την New Street του Νιου Μιλς, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ληστεία και κατοχή απομιμητικού πυροβόλου όπλου.

Στον Όουκλι, 48 ετών, άνευ σταθερής διαμονής, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ληστεία και κατοχή μαχαιριού.

Και οι δύο παραδέχθηκαν τις πράξεις τους και εμφανίστηκαν στο Δικαστήριο Manchester Minshull Street για την καταδίκη τους στις 24 Ιουνίου, όπου καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών ο καθένας».