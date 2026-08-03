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Ο δράστης έκλεβε και θανάτωνε ζώα από αγροκτήματα προκαλώντας φόβο και αναστάτωση στους πιστούς με τις πράξεις του.

Οι αστυνομικές αρχές τον εντόπισαν μέσω ανάλυσης DNA που βρέθηκε σε υπολείμματα αρνιού σε εκκλησιαστικούς χώρους.

Ο ίδιος παραδέχθηκε τις κατηγορίες για θρησκευτικά επιβαρυμένη παρενόχληση, κλοπή και πρόκληση αναστάτωσης, ενώ δήλωσε στο δικαστήριο ότι ονομάζεται Κόμης Δράκουλας.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν αντικείμενα και σημειώσεις που σχετίζονταν με τελετουργίες, κατανάλωση αίματος και εμμονή με τους βρικόλακες.

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Ένας 48χρονος άνδρας στη Βρετανία, ο οποίος φέρεται να είχε έντονη εμμονή με τους βρικόλακες και τα νεκροταφεία, τέθηκε υπό κράτηση σε νοσοκομείο για ψυχιατρική θεραπεία, αφού συνελήφθη να αφήνει πτώματα ζώων έξω από εκκλησίες σε δάσος της χώρας.

Ο Μπέντζαμιν Λιούις άφηνε σορούς από πρόβατα και ελάφια στα σκαλιά εκκλησιών στο Νιου Φόρεστ του Χάμπσαϊρ, προκαλώντας φόβο στους πιστούς και αναστάτωση στους αγρότες, από τους οποίους έκλεβε τα ζώα πριν τα θανατώσει.

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Οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της επιχείρησης για τον εντοπισμό του, πραγματοποίησαν παρακολουθήσεις σε εκκλησιαστικούς χώρους σε ημερομηνίες που θεωρούνται σημαντικές στο λεγόμενο σατανιστικό ημερολόγιο.

Satanist who drinks animal blood and calls himself 'Dracula' given hospital order after he left lamb corpses outside churches in campaign against Christians https://t.co/IWYm7DXBQ0 August 3, 2026

Ο Λιούις συνελήφθη τελικά όταν εντοπίστηκε το DNA του πάνω σε υπολείμματα αρνιού. Ο ίδιος παραδέχθηκε τις κατηγορίες για θρησκευτικά επιβαρυμένη σκόπιμη παρενόχληση, πρόκληση φόβου και αναστάτωσης, καθώς και για κλοπή αρνιών.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενης εμφάνισής του στο δικαστήριο, όταν του ζητήθηκε να δηλώσει το όνομά του, απάντησε: «Κόμης Δράκουλας». Ο δικαστής Γουίλιαμ Μόσλεϊ KC αποφάσισε ότι ο 48χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση για θεραπεία, μέχρι είτε ένα ειδικό δικαστήριο ψυχικής υγείας είτε ο υπουργός Δικαιοσύνης να κρίνουν ότι μπορεί να αφεθεί ελεύθερος με ασφάλεια.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Λιούις, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία μέσω βιντεοσύνδεσης από το νοσοκομείο, ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του και δήλωσε ότι δεν κρατά καμία κακία απέναντι στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν. Η έρευνα ξεκίνησε όταν άρχισαν να εντοπίζονται νεκρά ζώα έξω από εκκλησίες. Σε αρκετές περιπτώσεις επρόκειτο για αρνιά που είχαν κλαπεί από αγροκτήματα, αλλά και για ελάφια που είχαν σκοτωθεί σε τροχαία δυστυχήματα.

Μια επίτροπος εκκλησίας ανέφερε ότι αισθανόταν «σε διαρκή επιφυλακή» όταν επισκεπτόταν έναν από τους ναούς που είχε στοχοποιήσει ο Λιούις, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του είχαν στόχο να προκαλέσουν φόβο και αναστάτωση. Παράλληλα, ένας πιστός δήλωσε ότι ένιωσε πως κάποιος προσπαθούσε να στείλει ένα «σαδιστικό μήνυμα».

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Vampire-obsessed man detained after dumping animal corpses outside churches in New Forest



Benjamin Lewis, who believed drinking blood would prolong life, will be kept in hospital for treatment https://t.co/grdIxw7H8g — Chris McClean (@OnTheMarsh303) August 3, 2026

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, ένα από τα περιστατικά σημειώθηκε κοντά σε κοινοτική μονάδα ψυχικής υγείας που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του Λιούις. Εκεί είχαν τοποθετηθεί ένα κεφάλι ελαφιού και ένας ανεστραμμένος σταυρός στην είσοδο του χώρου. Το άτομο που εντόπισε το κεφάλι δήλωσε σοκαρισμένο και ανέφερε ότι στη συνέχεια φοβόταν πως ο δράστης την παρακολουθούσε.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 48χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν σκίτσα με βρικόλακες, σημειώσεις που αφορούσαν τελετουργίες και αναφορές σε κατανάλωση αίματος. Σύμφωνα με τις αρχές, οι πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε σημειώθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου του περασμένου έτους, ωστόσο υπήρχαν ανησυχίες για τη συμπεριφορά του εδώ και αρκετά χρόνια.

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Με πληροφορίες από The Guardian