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Ο γιατρός κατηγορήθηκε ότι επέδειξε άσεμνο οπτικό υλικό από το κινητό του και προέβη σε προσβλητικά σχόλια κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Το πειθαρχικό συμβούλιο έκρινε ότι ο γιατρός παραβίασε τα όρια επαγγελματικής δεοντολογίας και απέρριψε τους ισχυρισμούς του περί πολιτισμικών διαφορών.

Ο ίδιος παραδέχθηκε τη σεξουαλική φύση των πράξεών του, εξέφρασε μεταμέλεια και παρακολούθησε σεμινάρια σχετικά με τα όρια στις επαγγελματικές σχέσεις.

Μετά τη λήξη της σύμβασής του στο βρετανικό νοσοκομείο, ο γιατρός εργάζεται πλέον σε ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη.

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Ένας Έλληνας γιατρός που εργαζόταν στο βρετανικό Συστήματος Υγείας (NHS) που χαμογελούσε ειρωνικά ενώ έδειχνε σε μια νεότερη συνάδελφό του ένα βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο στο σταθμό νοσηλευτών έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα για έξι μήνες.

Ο γιατρός, ο οποίος εργαζόταν ως ανώτερος κλινικός συνεργάτης στη Γαστρεντερολογία, κατηγορήθηκε ότι τον Ιούλιο του 2023 περιηγούνταν στη συλλογή φωτογραφιών του κινητού του μπροστά στη συνάδελφό του, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι αφήνοντας να εμφανιστεί άσεμνη φωτογραφία και βίντεο στο οποίο συμμετείχε ο ίδιος σε σεξουαλική πράξη.

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Το θύμα, της οποίας η ταυτότητα δεν έχει γίνει γνωστή, δήλωσε ότι ο γιατρός φαινόταν να χαμογελά ειρωνικά και δεν έδειχνε να τον απασχολεί το γεγονός ότι εκείνη μπορούσε να δει τι εμφανιζόταν στην οθόνη κατά τη διάρκεια του περιστατικού τον Ιούλιο του 2023.

Σε μια άλλη περίπτωση, περίπου δύο μήνες νωρίτερα, ο Ελληνας γιατρός – ο οποίος τότε ήταν ανώτερος κλινικός ερευνητής στη γαστρεντερολογία του νοσοκομείου – έβαλε το χέρι του γύρω από τη συνάδελφό του και της είπε ότι «θα κάνω σεξ μαζί σου πριν γυρίσω» είτε στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα – δεν μπορούσε να θυμηθεί ποια από τις δύο.

Σε ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι ήταν νέος στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένιωθε «κοινωνικά απομονωμένος», υποστηρίζοντας ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο «δεν κατάφερε να διατηρήσει τα κατάλληλα όρια».

Όταν ρωτήθηκε για την αγκαλιά που έδωσε στο θύμα, είπε ότι πίστευε ότι αυτή ήταν φυσιολογική συμπεριφορά, επειδή «έτσι χαιρετούν συνήθως οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον στην Ελλάδα», σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής.

Ωστόσο, η επιτροπή έκρινε ότι η συμπεριφορά του «ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της αποδεκτής συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό υπόβαθρο ή την έλλειψη εξοικείωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο γιατρός είπε επίσης στο θύμα ότι είχε κοιμηθεί με όλες τις νοσοκόμες σε ένα προηγούμενο νοσοκομείο όπου είχε εργαστεί.

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Το περιστατικό εξετάστηκε από ιατρικό πειθαρχικό συμβούλιο τον περασμένο μήνα.

«Δοκίμαζε τα όρια»

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο γιατρός παραδέχθηκε ότι η συμπεριφορά του είχε σεξουαλικό κίνητρο.

Το συμβούλιο έκρινε ότι ουσιαστικά «δοκίμαζε τα όρια» της συναδέλφου του, διερευνώντας το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ερωτικής σχέσης.

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Η γυναίκα κατέθεσε ότι όταν ο γιατρός ξεκίνησε να εργάζεται στο νοσοκομείο έδειχνε φιλικός και ευχάριστος, ωστόσο φλέρταρε σχεδόν με όλους.

Σύμφωνα με το πόρισμα, υπέβαλε τη συνάδελφό του σε ανάρμοστη συμπεριφορά επί περίπου 18 μήνες, όσο εργαζόταν στο νοσοκομείο, από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Δεν ήθελα να της προκαλέσω τέτοια αναστάτωση»

Ο γιατρός δήλωσε ότι σοκαρίστηκε όταν πληροφορήθηκε πως η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει στη συνάδελφό του φόβο, άγχος, απροθυμία να πηγαίνει στην εργασία της και έντονη ψυχολογική επιβάρυνση.

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Σύμφωνα με την απόφαση, εξέφρασε βαθιά μεταμέλεια, λέγοντας ότι «ποτέ δεν ήταν πρόθεσή του να προκαλέσει τέτοια αναστάτωση». Ανέφερε ακόμη ότι έκτοτε παρακολούθησε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τα επαγγελματικά όρια στις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, τη σεξουαλική παρενόχληση, τον εκφοβισμό, την παρενόχληση και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν τι ακριβώς τον οδήγησε να δείξει στη συνάδελφό του το άσεμνο βίντεο και τη φωτογραφία, λέγοντας πως συζητούσαν διάφορα θέματα και απλώς άρχισε να περιηγείται στο κινητό του.

Η θέση του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου

Η εκπρόσωπος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου (GMC), Κλόι Φέρλεϊ, υποστήριξε ότι η αδυναμία του γιατρού να εξηγήσει γιατί έδειξε το άσεμνο υλικό δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο έχει κατανοήσει πραγματικά τα αίτια της συμπεριφοράς του.

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Σημείωσε επίσης ότι η συμπεριφορά του κλιμακώθηκε σταδιακά, ξεκινώντας από σχόλια για τη σεξουαλική του ζωή, συνεχίζοντας με δηλώσεις ότι σκόπευε να συνευρεθεί με τη συνάδελφό του και καταλήγοντας στην επίδειξη άσεμνου οπτικού υλικού.

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Πρόσθεσε ακόμη ότι στο παρελθόν ο γιατρός είχε επιχειρήσει να μεταθέσει μέρος της ευθύνης στη συνάδελφό του, ισχυριζόμενος ότι αντιδρούσε στη δική της συμπεριφορά, αν και αναγνώρισε ότι αργότερα αποδέχθηκε τον αντίκτυπο που είχαν οι πράξεις του στο θύμα.

Εργάζεται πλέον στη Θεσσαλονίκη

Ο γιατρός εργάζεται σήμερα σε ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2008, ενώ το 2013 ολοκλήρωσε διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Queen Mary University of London.

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Στη συνέχεια ειδικεύτηκε στη Γερμανία, εργαζόμενος στις πόλεις Έσσεν, Μαγδεμβούργο και Μπόχουμ, πριν μετακινηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κόβεντρι και Γουόργουικσαϊρ δήλωσε ότι μόλις το νοσοκομείο ενημερώθηκε για τις καταγγελίες περί σεξουαλικά ανάρμοστης συμπεριφοράς, ο γιατρός τέθηκε αμέσως σε αναστολή και ενημερώθηκε η αστυνομία.

Όπως ανέφερε, πριν ολοκληρωθεί η εσωτερική πειθαρχική έρευνα, έληξε η σύμβασή του ορισμένου χρόνου, ωστόσο το νοσοκομείο συνέχισε να συνεργάζεται με το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της έρευνάς του.

Ο ίδιος ο γιατρός κλήθηκε από βρετανικά μέσα ενημέρωσης να σχολιάσει την υπόθεση, χωρίς να προβεί σε δήλωση.