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Δέντρο κατέπεσε στη κάθοδο της Γραμμής 1 (Ηλεκτρικός) λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι σήμερα (4/8) με τους λόγους της πτώσης να παραμένουν άγνωστοι.

Λόγω του δέντρου δεν εξυπηρετείται η στάση Άγιος Νικόλαος και η συγκοινωνία διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Πειραιάς – Αττική και Άνω Πατήσια – Κηφισιά μέχρι την απομάκρυνση του δέντρου.

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Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

Σας ενημερώνουμε, ότι η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Ομόνοια και Κηφισιά – Άνω Πατήσια, λόγω πτώσης κλαδιών, εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου, στη Γραμμή.

Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.