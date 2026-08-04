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Μια εταιρεία του κλάδου προσέφυγε κατά της διακήρυξης, υποστηρίζοντας ότι συγκεκριμένοι όροι συμμετοχής περιορίζουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Οι αντιρρήσεις εστιάζουν στις αυστηρές απαιτήσεις προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων, καθώς και στην υποχρέωση προσκόμισης λειτουργικού δείγματος οθόνης πριν από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Η ΣΤΑΣΥ απορρίπτει τις αιτιάσεις, ισχυριζόμενη ότι τα κριτήρια διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου και την επιλογή έμπειρων αναδόχων.

Η διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από την Αρχή, η οποία θα κρίνει τη νομιμότητα των επίμαχων όρων.

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Στον «πάγο» μπαίνει, τουλάχιστον προσωρινά, άλλος ένα διαγωνισμός των συγκοινωνιακών εταιρειών της Αθήνας. Πρόκειται για τον διαγωνισμό της ΣΤΑΣΥ για την αντικατάσταση των ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης επιβατών στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), καθώς η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) έκανε δεκτό αίτημα αναστολής που υπέβαλε εταιρεία του κλάδου, κρίνοντας ότι η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί μέχρι να εξεταστεί η ουσία της προσφυγής.

Αιτία για την εμπλοκή του διαγωνισμού ύψους 325.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ήταν οι όροι συμμετοχής, με την προσφεύγουσα εταιρεία να κάνει λόγο για προϋποθέσεις που περιορίζουν δραστικά τον ανταγωνισμό και ουσιαστικά αποκλείουν την πλειονότητα των ενδιαφερομένων.

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Η σύμβαση αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 30 νέων Πινακίδων Πληροφόρησης Επιβατικού Κοινού (28 που θα τοποθετηθούν και δύο εφεδρικών), οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις παλιές ηλεκτρονικές οθόνες σε οκτώ σταθμούς της Γραμμής 1: Πειραιά, Μοναστηράκι, Ομόνοια, Άγιο Νικόλαο, Πευκάκια, Ηράκλειο, Ειρήνη και Κηφισιά.

Οι νέες πινακίδες θα εμφανίζουν σε πραγματικό χρόνο την ώρα, τον προορισμό και τον χρόνο άφιξης των δύο επόμενων συρμών στα ελληνικά και στα αγγλικά, με ανανέωση των δεδομένων μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα. Η προμήθεια συνοδεύεται από ανταλλακτικά, τριετή εγγύηση, τεχνική υποστήριξη με χρόνο απόκρισης 48 ωρών και εκπαίδευση του προσωπικού της ΣΤΑΣΥ.

Η εταιρεία που προσέφυγε στην ΕΑΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι η διακήρυξη περιλαμβάνει όρους που δεν εξυπηρετούν την επιλογή του καλύτερου αναδόχου αλλά λειτουργούν αποτρεπτικά για τον ανταγωνισμό.

Η πρώτη ένσταση αφορά την απαίτηση οι συμμετέχοντες να έχουν υλοποιήσει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον 150 εγκαταστάσεις αντίστοιχων πινακίδων του ίδιου κατασκευαστή σε δύο διαφορετικά δίκτυα μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ ή Προαστιακό), ενώ παράλληλα πρέπει να είναι και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του συγκεκριμένου κατασκευαστή στην ελληνική αγορά.

Η προσφεύγουσα χαρακτηρίζει τον όρο δυσανάλογο, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο διαγωνισμός αφορά μόλις 30 πινακίδες, ενώ ζητείται εμπειρία πέντε φορές μεγαλύτερη. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι η ίδια η ΣΤΑΣΥ αναγνωρίζει στη διακήρυξη πως αντίστοιχα έργα είναι σπάνια στην αγορά, γεγονός που – όπως υποστηρίζει – καθιστά ακόμη πιο περιοριστική την απαίτηση.

Η εταιρεία αναφέρει ότι διαθέτει εμπειρία σε περίπου 120 αντίστοιχες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων έργα για το τραμ της Αθήνας και για τον ΟΣΕ, ωστόσο αποκλείεται από τη συμμετοχή επειδή δεν καλύπτει το όριο των 150.

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Δεύτερο σημείο αντιπαράθεσης αποτελεί η υποχρέωση κάθε υποψηφίου να καταθέσει πλήρως λειτουργικό δείγμα της οθόνης, το οποίο θα δοκιμαστεί στο σύστημα της ΣΤΑΣΥ πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι πρόκειται για προϊόν ειδικής κατασκευής, το οποίο δεν υπάρχει έτοιμο στην αγορά, αλλά απαιτεί σχεδιασμό, ανάπτυξη λογισμικού, κατασκευή και δοκιμές. Κατά συνέπεια, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη απαίτηση ευνοεί αποκλειστικά όσους διαθέτουν ήδη προϊόν απολύτως συμβατό με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΣΤΑΣΥ.

Η απάντηση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ απορρίπτει όλους τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι τα κριτήρια έχουν τεθεί αποκλειστικά για να διασφαλιστεί ότι ο ανάδοχος διαθέτει πραγματική και συνεχή εμπειρία σε ένα κρίσιμο σύστημα που σχετίζεται με την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απαίτηση για 150 εγκαταστάσεις αντιστοιχεί ουσιαστικά σε περίπου 30 πινακίδες ανά έτος την τελευταία πενταετία, δηλαδή στον ίδιο ετήσιο ρυθμό με το αντικείμενο της σύμβασης.

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Η ΣΤΑΣΥ υποστηρίζει επίσης ότι οι εγκαταστάσεις μπορούν να έχουν πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε χώρα και όχι μόνο στην Ελλάδα, ενώ σημειώνει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η ίδια η προσφεύγουσα ήταν εκείνη που είχε προμηθεύσει τις υφιστάμενες πινακίδες της Γραμμής 1 από το 2009 και γνωρίζει πλήρως το σύστημα.

Όσον αφορά το δείγμα, η εταιρεία εκτιμά ότι δεν αποτελεί υπερβολική απαίτηση, καθώς τα υλικά είναι διαθέσιμα στην αγορά, ενώ το λογισμικό επικοινωνίας που χρησιμοποιείται σήμερα στις υπάρχουσες πινακίδες είναι – σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ – της ίδιας της προσφεύγουσας. Υποστηρίζει ακόμη ότι η συνολική προθεσμία περίπου 40 ημερών ήταν επαρκής για την κατασκευή του δείγματος.

Η ΕΑΔΗΣΥ, πάντως, χωρίς να υιοθετεί προς το παρόν τους ισχυρισμούς καμίας πλευράς έκρινε ότι εάν ο διαγωνισμός συνεχιζόταν κανονικά και έληγε η προθεσμία υποβολής προσφορών πριν εξεταστεί η προσφυγή, η έννομη προστασία της εταιρείας θα καθίστατο ουσιαστικά άνευ αντικειμένου. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε την αναστολή της διαδικασίας μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της προσφυγής με την εξέλιξη αυτή να μεταθέτει χρονικά την αντικατάσταση των ηλεκτρονικών πινακίδων της Γραμμής 1, ενώ η τελική κρίση της ΕΑΔΗΣΥ αναμένεται να δείξει εάν οι επίμαχοι όροι της διακήρυξης συνάδουν με τις αρχές του ανταγωνισμού ή αν θα απαιτηθεί τροποποίηση και επανασχεδιασμός του διαγωνισμού.

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