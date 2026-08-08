Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο άνδρες αφαίρεσαν χρυσές αλυσίδες αξίας 70.000 ευρώ από κοσμηματοπωλείο στη Βρετανία, αφού προσποιήθηκαν τους πελάτες για να αποκτήσουν πρόσβαση στον χώρο.

Κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη Στιβ Σαρπ με γροθιές και κλωτσιές, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Τα κλεμμένα κοσμήματα ήταν ανασφάλιστα, ενώ ο ιδιοκτήτης δημοσίευσε φωτογραφίες των ληστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητώντας πληροφορίες.

Μέλη της κοινότητας των Ρομά επικοινώνησαν με τον κοσμηματοπώλη, προσφερόμενα να αποκαλύψουν την ταυτότητα των δραστών με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, καθώς οι ύποπτοι διέφυγαν με όχημα μετά τη βίαιη ληστεία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Χρυσές αλυσίδες αξίας 70.000 ευρώ έκλεψαν μέσα σε 3 λεπτά από κοσμηματοπώλη στη Βρετανία. Ο 57χρονος τους κυνήγησε και του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές. Αποφάσισε να δημοσιεύσει τις φωτογραφίες των δραστών και δηλώνει πως του στέλνουν μηνύματα στα οποία Ρομά ζητούν χρήματα για να αποκαλύψουν την ταυτότητα των ληστών.

Ο Στιβ Σαρπ άνοιξε στους δύο άνδρες πιστεύοντας πως ήταν πελάτες που είχαν ραντεβού. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσίευσε η Daily Mail, ακούγονται οι άνδρες να ισχυρίζονται ότι βρίσκονται σε διακοπές στην περιοχή και ότι άκουσαν για το κατάστημα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, φαίνονται να τρέχουν κατά μήκος του δρόμου και να πέφτουν, ενώ ο Στιβ τους καταδιώκει.

Advertisement

Advertisement

«Μιλούσαν στη δική τους γλώσσα, που νομίζω ότι ήταν ρουμανικά ή αλβανικά, ρωτούσαν για κολιέ και εγώ έβγαλα ένα δίσκο από το χρηματοκιβώτιό μου και τον έβαλα στον πάγκο της βιτρίνας μου. Ένας από τους δύο άρπαξε μια ολόκληρη παρτίδα που ήταν ακόμα κρεμασμένη σε μια βιτρίνα, την έσπρωξε για να την ρίξει κάτω και απλά έτρεξαν. Συνειδητοποίησα τι γινόταν και φώναξα “Με ληστεύουν!”, και μετά τους κυνήγησα πάνω στο δρομάκι. Ο ένας έτρεξε προς το δρόμο, ο άλλος πήγε στο αυτοκίνητο και έφυγε», λέει ο κοσμηματοπώλης.

«Ο τύπος με το μαύρο μπλουζάκι έτρεχε και όταν με άκουσε να τον κυνηγάω, γύρισε και όρμησε πάνω μου με γροθιές. Άρχισε να με χτυπάει με γροθιές και κλωτσιές και κατάφερε να με χτυπήσει μια φορά στην αριστερή πλευρά του προσώπου μου, σπάζοντας τα γυαλιά μου. Κατέληξα στον θάμνο και εκείνος μπήκε στο αυτοκίνητο. Ο γείτονάς μου άκουσε τι γινόταν και πέταξε μια πέτρα που έσπασε το παρμπρίζ τους. Όλα τελείωσαν σε λιγότερο από τρία λεπτά», συμπλήρωσε.

Τα κοσμήματα δεν ήταν ασφαλισμένα, καθώς η προηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία απέκλεισε τον Στιβ Σαρπ, αφού είχε υποβάλει αίτηση αποζημίωσης για ζημιά στην πύλη, η οποία προκλήθηκε από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω της ενώ έκανε όπισθεν.

Από τη στιγμή που δημοσίευσε φωτογραφίες των ληστών στο Facebook, ο Στιβ λέει ότι έχει δεχτεί μηνύματα από μέλη της κοινότητας των Ρομά, τα οποία ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν την ταυτότητα των ανδρών και προσφέρονται να του την αποκαλύψουν με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Ο Στιβ λέει ότι υποψιάζεται ότι οι αλυσίδες θα λιώσουν σύντομα, αλλά προέτρεψε άλλους κοσμηματοπώλες να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά για τους ληστές.

«Δεκαπέντε χρόνια δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι τόσο άσχημο. Είμαι αυτοδίδακτος και φτιάχνω τα περισσότερα κοσμήματα μόνος μου. Σίγουρα με είχαν βάλει στο στόχαστρο επειδή το κατάστημα είναι απομονωμένο. Πιστεύω ότι θα τα λιώσουν, αλλά κάποιος θα αναγνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι είναι Ρομά, άτομα από την κοινότητα έχουν επικοινωνήσει μαζί μου ισχυριζόμενοι ότι γνωρίζουν τους άνδρες και ρωτώντας αν προσφέρω αμοιβή», δήλωσε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης δήλωσε: «Ενημερωθήκαμε μετά από αναφορά για διάρρηξη και επίθεση στην περιοχή του Σεντ Κλερ το απόγευμα της Πέμπτης 6 Αυγούστου. Σύμφωνα με την αναφορά, δύο άνδρες επισκέφθηκαν μια κατοικία με σκοπό να αγοράσουν κοσμήματα. Αναφέρθηκε ότι ένας από τους άνδρες απασχόλησε τον πωλητή, ενώ ο άλλος έκλεψε τα αντικείμενα. Στη συνέχεια, το θύμα δέχτηκε επίθεση καθώς προσπάθησε να συλλάβει έναν από τους υπόπτους την ώρα που αυτοί διέφευγαν. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη».

Οι αλυσίδες που έκλεψαν