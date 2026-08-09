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Παρά την αποχώρησή του από τα δημόσια καθήκοντα λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν, προβλέπεται η πραγματοποίηση τελετής με βασιλικές τιμές για τον ίδιο.

Η είδηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς και δικηγόρους θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν, οι οποίοι αμφισβητούν τη σκοπιμότητα παροχής τέτοιων τιμών.

Οι επικριτές υπογραμμίζουν ότι ο Άντριου είναι πλέον ιδιώτης και εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των Βρετανών φορολογουμένων για το κόστος της κηδείας.

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Παρότι έχει χάσει τους βασιλικούς του τίτλους και έχει αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, πρώην δούκας της Υόρκης, φέρεται να εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την κηδεία του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο 66χρονος βρίσκεται ακόμη σε απόρρητη λίστα που περιλαμβάνει μέλη της βασιλικής οικογένειας για τα οποία έχουν εκπονηθεί λεπτομερή σχέδια σχετικά με το τι θα ακολουθήσει μετά τον θάνατό τους.

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Η πληροφορία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Βρετανία. Πολιτικοί, αλλά και δικηγόροι που έχουν αναλάβει την εκπροσώπηση θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν, αμφισβητούν εάν ο Άντριου θα πρέπει να λάβει βασιλικές τιμές, δεδομένου ότι έχει απομακρυνθεί από τον θεσμό και δεν αποτελεί πλέον ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Andrew Mountbatten-Windsor due to receive royal ceremonial funeral despite downfall under plans blasted by Epstein victims as 'embarrassment to the Crown' https://t.co/dFX5aWijuD August 8, 2026

Τι είναι τα απόρρητα «Bridge plans»

Τα συγκεκριμένα σχέδια αποτελούν μέρος των λεγόμενων «Bridge plans», ενός λεπτομερούς κυβερνητικού μηχανισμού που αφορά τις ενέργειες και τις τελετουργίες οι οποίες ακολουθούν τον θάνατο ανώτερων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Operation London Bridge», το οποίο εφαρμόστηκε μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2022. Για τον πρίγκιπα Φίλιππο είχε αντίστοιχα καταρτιστεί το «Operation Forth Bridge». Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι ακριβείς λεπτομέρειες του σχεδίου που αφορά τον Άντριου. Ωστόσο, ειδικοί σε θέματα της βρετανικής μοναρχίας θεωρούν πιθανό να προβλέπεται τελετή στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, έναν χώρο που έχει συνδεθεί με σημαντικές βασιλικές τελετές.

Όσον αφορά τον τόπο ταφής, το δημοσίευμα αναφέρει ως πιθανότερη επιλογή το Royal Burial Ground στο Frogmore, το οποίο βρίσκεται στο Home Park του Ουίνδσορ. Στο συγκεκριμένο βασιλικό κοιμητήριο έχουν ταφεί αρκετά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Εδουάρδος Η’, ο οποίος παραιτήθηκε από τον βρετανικό θρόνο το 1936, προκειμένου να παντρευτεί την Αμερικανίδα Γουόλις Σίμπσον.

Ο σχεδιασμός για την κηδεία βρίσκεται υπό την εποπτεία του Cabinet Office και, όπως συμβαίνει με αυτού του είδους τα σχέδια, επανεξετάζεται σε τακτική βάση.

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Οι αντιδράσεις: «Τι μήνυμα θα έστελνε στα θύματα του Έπσταϊν;»

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει ιδιαίτερα έντονες αντιδράσεις, κυρίως εξαιτίας της σύνδεσης του Άντριου με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Η Αμερικανίδα δικηγόρος Γκλόρια Όλρεντ, η οποία έχει εκπροσωπήσει 27 θύματα του Έπσταϊν, εξέφρασε ανοιχτά τις επιφυλάξεις της για το ενδεχόμενο ο πρώην δούκας της Υόρκης να τιμηθεί με βασιλική κηδεία.

Η ίδια έθεσε το ερώτημα τι μήνυμα θα έστελνε μια τέτοια τελετή στα θύματα του Έπσταϊν, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο το κόστος της κηδείας να επιβαρύνει τους Βρετανούς φορολογούμενους. Την ανάγκη να μην υπάρξουν οι προϋποθέσεις για μια βασιλική κηδεία του Άντριου υποστήριξε και η σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών, Αλίσια Κερνς. Η ίδια ζήτησε μάλιστα να ανακληθούν τα σχετικά σχέδια.

Ανάλογη ήταν και η θέση του πρώην υπουργού και ειδικού σε θέματα οικονομικών της μοναρχίας, Νόρμαν Μπέικερ, ο οποίος χαρακτήρισε προβληματική την πρόβλεψη για βασιλική τελετή, επισημαίνοντας ότι ο Άντριου είναι πλέον ιδιώτης.

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Εάν τελικά πραγματοποιηθεί τελετουργική κηδεία, Βρετανοί ειδικοί εκτιμούν ότι αυτή θα μπορούσε να έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την κηδεία της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, αδελφής της βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα έφυγε από τη ζωή το 2002, σε ηλικία 71 ετών. Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, παρουσία περίπου 400 προσκεκλημένων.

Παρότι δεν επρόκειτο για κρατική κηδεία, η τελετή είχε έντονο βασιλικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένα ακόμη ζήτημα που τίθεται στον σχεδιασμό αφορά τους ανθρώπους που θα αναλάμβαναν να μεταφέρουν το φέρετρο.

Κατά παράδοση, ο συγκεκριμένος ρόλος ανατίθεται σε στρατιωτικούς από μονάδες με τις οποίες συνδέεται το εκάστοτε μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ο Άντριου έχει υπηρετήσει στο Βασιλικό Ναυτικό και είχε συμμετάσχει στον πόλεμο των Φόκλαντ, όπου υπηρέτησε ως συγκυβερνήτης ελικοπτέρου Sea King.

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Κατά το παρελθόν είχε επίσης σειρά τιμητικών στρατιωτικών τίτλων, οι οποίοι του αφαιρέθηκαν μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο απόστρατος υποναύαρχος Κρις Πάρι εκτίμησε ότι το Βασιλικό Ναυτικό θα μπορούσε να αναζητήσει εθελοντές για τη μεταφορά του φερέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη πολεμική υπηρεσία του Άντριου.

Το οικονομικό ζήτημα και το κόστος για τους φορολογούμενους

Πέρα όμως από το εάν ο πρώην δούκας της Υόρκης θα πρέπει να λάβει βασιλικές τιμές, έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει και το ενδεχόμενο χρήσης δημόσιου χρήματος για την κηδεία του.

Ο Αμερικανός δικηγόρος Σπένσερ Κούβιν, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει εννέα θύματα του Έπσταϊν, υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να διατεθούν χρήματα των φορολογουμένων για την κηδεία ενός ανθρώπου που πλέον θεωρείται ιδιώτης.

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Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Συντηρητικός βουλευτής Τζο Ρόμπερτσον, ο οποίος τόνισε ότι οι Βρετανοί φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να επωμιστούν το κόστος μιας τέτοιας τελετής.

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Με πληροφορίες από Daily Mail