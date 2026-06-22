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Μια γυναίκα από τη Βρετανία είπε ότι ήταν πολύ ενθουσιασμένη που βρήκε σπάνια ροζ μωρά ακρίδων στον κήπο της.

Η Natasha Welch από το Σέπτον Μάλετ, μια πόλη κοντά στο Μπαθ, τράβηξε φωτογραφίες των εντόμων και τις έστειλε στο Somerset Wildlife Trust, το οποίο εξήγησε ότι το χρώμα προκαλείται από μια γενετική μετάλλαξη.

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Συνήθως, τα φωτεινά ροζ έντομα τρώγονται από τα πουλιά λόγω της αδυναμίας τους να καμουφλάρονται, καθιστώντας τα ένα «εύρημα που συναντάται μια φορά στη ζωή», πρόσθεσε το ίδρυμα.

Η Welch είπε: «Είναι συναρπαστικό που είναι εκεί και επέλεξαν τον κήπο μου. Αν περπατήσω τώρα μέσα στο γρασίδι μου, μπορώ να δω πολλές ροζ ακρίδες».

Woman finds rare pink grasshoppers in garden https://t.co/nEySq2bLBP — BBC Somerset (@bbcsomerset) June 22, 2026

Η Welch πρόσθεσε ότι είδε για πρώτη φορά μια ροζ ακρίδα στον κήπο της το 2025, αλλά φέτος παρατήρησε ότι είχε μια ολόκληρη ομάδα.

«Έχω τέσσερις γάτες, ώστε τα πουλιά να μην μπαίνουν στον κήπο μας. Επίσης, δεν κουρεύω το γρασίδι μου πολύ συχνά, οπότε ίσως αυτό να είναι το μόνο που μπορώ να πω», είπε η Welch.

Η Anne Halpin, του Somerset Wildlife Trust, είπε ότι η ίδια η μετάλλαξη δεν είναι τόσο σπάνια, αλλά το να βρίσκουν οι άνθρωποι μια ροζ ακρίδα είναι ασυνήθιστο.

«Οι ακρίδες κρύβονται επειδή είναι νόστιμες. Όταν είναι αρκετά ροζ, δεν μπορούν να κρυφτούν τόσο καλά. Είναι πιθανό οι γάτες να κρατούν τα πουλιά μακριά. Σε περιοχές με μεγάλο αριθμό γατών, υπάρχουν λιγότερα ωδικά πτηνά».