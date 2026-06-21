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Αναπόσπαστο μέρος της σκαλέτας στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου αποτελεί ο Γιώργος Λιάγκας όλη τη φετινή σεζόν. Αυτή τη φορά όμως, το πιο αιχμηρό σχόλιο εναντίον του τελευταίου ακούστηκε από τα χείλη του Παύλου Σταματόπουλου, ο οποίος συνήθως κάνει τις πιο μετριοπαθείς τοποθετήσεις.

Όλα ξεκίνησαν από μία φράση του Γιώργου Λιάγκα προς τη Δέσποινα Καμπούρη και τον Πάνο Κατσαρίδη ότι χάνουν τη δουλειά τους στην εκπομπή του εξαιτίας των youtubers με αφορμή δηλώσεις του youtuber Fipster. «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή» σχολίασε ενοχλημένος ο Παύλος Σταματόπουλος εναντίο του Γιώργου Λιάγκα.

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Ο Fipster κάνει στενή παρέα με τον Παύλο Σταματόπουλο, τον Κωνσταντίνο Βασάλο, τη Σίσσυ Χρηστίδου και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου.

«Τους είπε ότι αυτός που βλέπετε ευθύνεται που χάνετε τη δουλειά σας. Χωρίς να ξέρουμε τι έχει συμβεί στην εκπομπή, με το μειωμένο μπάτζετ, ότι κάθε άνθρωπος που κάνει μια δουλειά στο διαδίκτυο θα σκεφτεί με τον τρόπο που σκέφτεται ο Γιώργος Λιάγκας. Έχει κάνει αρκετά ο Γιώργος Λιάγκας για να μη χάσουν τη δουλειά τους; Μπορεί να έχει κάνει και να μην το ξέρουμε. Ωστόσο το να κατηγορείς δημόσια έναν άλλον άνθρωπο για κάτι τόσο χοντρό εγώ το βρίσκω χυδαίο».

«Χαμογέλα και πάλι» εναντίον «Πρωινό ΑΝΤ1»: Άλλη μια σεζόν έντονων αντιπαραθέσεων

Δεν είναι λίγες οι φορές- για την ακρίβεια σχεδόν κάθε εβδομάδα- που η εκπομπή του MEGA παίρνει ξεκάθαρη θέση εναντίον του Γιώργου Λιάγκα αλλά και μελών της ομάδας του, με τον τελευταίο να έχει προκαλέσει δημόσια τη Σίσσυ Χρηστίδου, που έχει την επιμέλεια της εκπομπής, να μην ασχοληθεί ξανά ποτέ μαζί του, ενώ εκείνη έχει απαντήσει πως δεν έχει κάτι προσωπικό εναντίον του αλλά είναι ο παρουσιαστής που δίνει περισσότερη τροφή για σχόλια.

Η αλήθεια είναι πως τις προηγούμενες μέρες ο Γιώργος Λιάγκας βρισκόταν σε ιδιαίτερη φόρτιση καθώς οι διαπραγματεύσεις του με τον ΑΝΤ1 στο πλαίσιο της ανανέωσης του συμβολαίου του κινδύνευσαν σοβαρά να έρθουν σε αδιέξοδο με τον καλό του φίλο Πάνο Κατσαρίδη να πέφτει θύμα των περικοπών στο μπάτζετ της εκπομπής.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Σάσα Σταμάτη το 2012.

Σαν να μην έφτανε αυτό, μετά το ρεπορτάζ της εκπομπής για το ενδεχόμενο διακοπής του «Καλύτερα δε γίνεται» και την έντονη διαμαρτυρία της διοίκησης του ALPHA προς την ιδιοκτησία του ΑΝΤ1, απαγορεύτηκε στο «Πρωινό» να ασχοληθεί ξανά με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Λεπτομέρεια: Από την επόμενη σεζόν ο Γιώργος Λιάγκας θα αποκτήσει τη δική του εκπομπή συνεντεύξεων στο διαδίκτυο ως μέρος της νέας του συμφωνίας του με τον Όμιλο ΑΝΤ1, ενώ τυπικό θέμα είναι πλέον η επιστροφή της Σάσας Σταμάτη στο πάνελ του «Πρωινού» και αυτός είναι ο λόγος που ισχυρίζεται ότι δεν έχει κάτι εναντίον των youtubers αλλά τα βάζει με τις φτηνές, κατά κύριο λόγο, εκπομπές του διαδικτύπου που παίρνουν τον κόσμο από την τηλεόραση.