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Σωστικά συνεργεία ανέσυραν ζωντανή μια μητέρα μαζί με το εξάμηνο βρέφος της, προσφέροντας μια ελπιδοφόρα εικόνα μέσα στην καταστροφή.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης υπέστη σοβαρές ζημιές, αναγκάζοντας περίπου 600 άτομα σε εκκένωση και μεταφορά ασθενών σε άλλες υγειονομικές μονάδες.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ασθενών, ενώ το 30% των υποδομών του συγκεκριμένου νοσοκομείου έχει επηρεαστεί από τον σεισμό.

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Μέσα στην τραγωδία που βιώνει η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών, ο οποίος σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, μια συγκλονιστική στιγμή που καταγράφηκε στο Κάλι έδωσε μια αχτίδα ελπίδας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη στιγμή που τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος έξι μηνών, το οποίο είχε εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε.

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Οι διασώστες πραγματοποιούσαν έρευνες μέσα στα χαλάσματα, όταν εντόπισαν σημάδια ζωής. Κάτω από τους τόνους τσιμέντου δεν βρισκόταν, όμως, μόνο το έξι μηνών αγοράκι. Μαζί του είχε εγκλωβιστεί και η μητέρα του, η οποία προσπαθούσε να το προστατεύσει μέσα στα συντρίμμια.

Η επιχείρηση διάσωσης μητέρας και παιδιού προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, αποτελώντας μια εικόνα ελπίδας μέσα στην καταστροφή που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός.

Debajo de los escombros hay esperanza de vida



Una mujer y su bebé de seis meses de nacido fueron rescatados en Cali después de quedar en medio de los escombros tras el terremoto de 7.4 grados.



El rescate lo hicieron voluntarios que ayudaron al escuchar voces de auxilio de la… pic.twitter.com/UFrkL76nnC — ZonaCero (@zonacero) August 10, 2026

Κατέρρευσαν τμήματα νοσοκομείου – Εγκλωβισμένοι ασθενείς και 600 άνθρωποι στους δρόμους

Την ίδια ώρα, δραματική παραμένει η κατάσταση σε μεγάλο νοσοκομείο του Κάλι, στη δυτική Κολομβία, όπου τμήματα των ανώτερων ορόφων κατέρρευσαν, μεταξύ άλλων και χώροι του παιδιατρικού τμήματος.

Από την κατάρρευση εγκλωβίστηκαν ασθενείς κάτω από τα συντρίμμια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, ενώ περίπου 600 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το κτίριο και δέχθηκαν φροντίδα στον δρόμο, ανάμεσα στα συντρίμμια.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Ίρνε Τόρες Κάστρο, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Caracol ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν όσους παραμένουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 30% των υποδομών του νοσοκομείου επηρεάστηκε από τον σεισμό της Δευτέρας. Οι ζημιές αφορούν τρεις ορόφους, στους οποίους στεγάζονταν η Παιδιατρική, η Παθολογική και τμήμα της Μονάδας Νεογνών.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια, ενώ αρκετοί ασθενείς απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκαν σε άλλες υγειονομικές μονάδες.

Η κυβερνήτης της Βάγε ντελ Κάουκα, Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο, ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι, προσθέτοντας ότι πυροσβέστες και στρατιωτικοί εργάζονται για τον απεγκλωβισμό τους.

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Το συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι μία από τις αρκετές υγειονομικές μονάδες της πόλης που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους και να εκκενωθούν εξαιτίας των δομικών ζημιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές εικόνες από την εκκένωση, με διασώστες και διασώστριες να μεταφέρουν ασθενείς πάνω σε φορεία, ενώ γιατροί και νοσηλευτές έχουν συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.

Την ίδια στιγμή, νοσηλεύτριες αναγκάστηκαν να περιθάλψουν νεογέννητα στη μέση του δρόμου, καθώς το παιδιατρικό τμήμα ήταν μία από τις περιοχές του νοσοκομείου που υπέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές.

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El fuerte terremoto de magnitud 7,4, registrado este lunes 10 de agosto, dejó importantes afectaciones en diferentes sectores de Cali. Entre las estructuras impactadas se encuentra el Hospital Universitario del Valle (HUV), donde se reportó el colapso pic.twitter.com/7RR0A100VJ — la sucursal noticias cali (@lasucunoticali) August 11, 2026

🇨🇴Tragedy at the University Hospital in Cali, Colombia, during yesterday morning's devastating earthquake. Few doctors managed to escape before the hospital collapsed, with the other doctors and patients trapped under the rubble.pic.twitter.com/umr2VAbRSX pic.twitter.com/h7YbLFkEz0 — Real News (@DrNeculai) August 11, 2026

#Cali • Vida en medio de la tragedia



Tras el devastador terremoto, el colapso de parte de un hospital en Cali obligó al personal médico a salir a las calles para continuar atendiendo a los pacientes.



Entre el caos, el miedo y la angustia, enfermeras tuvieron que atender a… pic.twitter.com/g10Sw7a7Ru Advertisement August 11, 2026

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