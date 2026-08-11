Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε την Κολομβία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 132 ανθρώπων και τον τραυματισμό 570 ατόμων.

Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό του 21ου αιώνα στη χώρα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς 1.600 κτήρια υπέστησαν ζημιές και δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Συνεργεία διάσωσης και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες, ενώ έχουν καταγραφεί 47 μετασεισμικές δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή της χώρας.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί επίσημη προειδοποίηση για την εκδήλωση τσουνάμι.

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Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ο οποίος έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και και δεκάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας χαρακτήρισε τον σεισμό τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα.

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Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών καταγράφτηκε χθες το πρωί (τοπική ώρα), με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Qué video tan duro, apenas iban saliendo de su edificio por el temblor en Colombia y de inmediato se les vino parte del techo encima 😞 pic.twitter.com/l9nNeAJ8EB — Rhevolver (@Rhevolver) August 10, 2026

Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

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Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 κτήρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρρευσαν ολοκληρωτικά. Παράλληλα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμού.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους ανθρώπους μόνους. Είναι στις καρδιές μας και θα σταθούμε δίπλα τους με όλη μας την αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Κολομβιανός πρόεδρος.

Ως το απόγευμα, οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με την κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.

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Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Οι ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια 15,5 εκατ. δολαρίων στην Κολομβία

Η διπλωματία των ΗΠΑ υποσχέθηκε χθες Δευτέρα τη χορήγηση βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων στην Κολομβία, μετά τον ισχυρό σεισμό στη χώρα της νότιας Αμερικής.

Η κυβέρνηση Τραμπ, που υποστηρίζει τον νέο πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, πολιτικό της λεγόμενης σκληρής δεξιάς που ανέλαβε την εξουσία τρεις ημέρες νωρίτερα, διευκρίνισε ότι η βοήθεια θα επιτρέψει να διατεθούν σε σεισμοπαθείς σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, καθώς και να αποτιμηθούν οι ζημιές της «καταστροφικής» σεισμικής δόνησης, σημείωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X.

Following today’s devastating 7.4 magnitude earthquake across various regions in Colombia, the Trump Administration is committing $15.5 million in funding for emergency shelter, food, protection, and earthquake assessments.



We are united in prayer with the Colombian people and… Advertisement August 10, 2026

«Βγήκα τρέχοντας στον δρόμο»

«Βγήκα τρέχοντας στον δρόμο χωρίς τίποτα, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι» έξω, κάποιοι από τους οποίους «προσεύχονταν», είπε ο Χουλιάν Πένια, οδοντίατρος που ζει στην Κιβδό, την πρωτεύουσα της Τσοκό (δυτικά).

Στην Κάλι (νοτιοδυτικά), ανάμεσα στις πόλεις που υπέστησαν τις πιο σοβαρές ζημιές, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες σήκωναν χαλάσματα με γυμνά χέρια, αναζητώντας ενδείξεις ζωής.

Ο Νέλσον Μορένο πήγε με την ελπίδα να μπορέσει να σώσει φίλη του παγιδευμένη στα συντρίμμια συγκροτήματος δυο πενταώροφων πολυκατοικιών. Ο πατέρας της φίλης του και το μικρό παιδί της νεαρής βρέθηκαν — με τραύματα, αλλά στη ζωή.

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«Τώρα χρειαζόμαστε φακούς και (προστατευτικά) γυαλιά» για τη σκόνη, καθώς η επιχείρηση έρευνας επρόκειτο να συνεχιστεί όλη νύχτα, είπε, έχοντας γύρω του εκατοντάδες άλλους εθελοντές.

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Διασώστες σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμμια, ενώ αυτοί στην πρώτη γραμμή εργάζονταν χρησιμοποιώντας σκαπάνες και στοιχειώδη εργαλεία.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.

🇨🇴 | AHORA en @AlertaNews24. pic.twitter.com/PydNenQcVu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

OMG, this is terrifying. Footage showing the shaking from the M7.2 earthquake that hit Colombia earlier.



👀 Watch until the end.



📍 Pereirapic.twitter.com/vS2slBg53X Advertisement August 10, 2026

«Δύσκολη κατάσταση»

Στην Περέιρα, στην τουριστική «περιοχή του καφέ», που είχε ήδη χτυπηθεί από ισχυρό σεισμό το 1999 με σχεδόν 1.200 νεκρούς, επιβεβαιώθηκαν ήδη δεκάδες θάνατοι.

Η πόλη ζει «ιστορική, δύσκολη κατάσταση (…) ορισμένα κέντρα υγείας έχουν κατακλυστεί» από τραυματίες, είπε στον Τύπο ο δήμαρχος Μαουρίσιο Σαλασάρ, με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

Στην κοντινή Μανισάλες, περίπου 50 χιλιόμετρα από εκεί, ένας από τους τέσσερις πύργους του καθεδρικού ναού στην πλατεία Μπολίβαρ κατέρρευσε.

Στην Κάλι ισοπεδώθηκαν τουλάχιστον 20 κτίρια, κατά τις αρχές.

«Ήρθε πολύς κόσμος, με εξοπλισμό, τρόφιμα, για να βοηθήσει τους πυροσβέστες», είπε ο Αντρές Φελίπε Μεχία, εθελοντής διασώστης.

Colombian construction workers pray to God while standing at the top floor of a highrise building under construction during today’s 7.4 magnitude earthquake



🇨🇴🙏 pic.twitter.com/N2Ybv1Yekj — Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2026

Στην πρωτεύουσα Μπογοτά κάτοικοι, μερικοί ακόμη με τις πιτζάμες, βγήκαν ανάστατοι από τα σπίτια τους χθες το πρωί, προτού ξαναμπούν: δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές στην πόλη.

Ο πολύ ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός ως τον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα — αυτή η τελευταία ακόμη μετράει τις πληγές του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών της 24ης Ιουνίου, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του οποίου ξεπέρασε τους 6.000 νεκρούς.

Οι χώρες αυτές βρίσκονται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, περιοχή με εξαιρετικά ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, εξαιτίας των κινήσεων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ)