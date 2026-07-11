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Ο 25χρονος επιθετικός δέχθηκε πλήθος απειλών θανάτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που τον ανάγκασε να αποφύγει την άμεση επιστροφή στη χώρα του.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κολομβίας καταδίκασε δημόσια τις απειλές και κάλεσε τον Γενικό Εισαγγελέα να διερευνήσει το περιστατικό για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Οι απειλές κατά του αθλητή ανακάλεσαν στη μνήμη τη δολοφονία του Αντρές Εσκομπάρ πριν από τριάντα δύο χρόνια μετά από παρόμοια γεγονότα.

Η διοίκηση της ομοσπονδίας τόνισε ότι το ποδόσφαιρο οφείλει να αποτελεί χώρο σεβασμού και όχι πεδίο εκφοβισμού ή βίας.

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Η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο για την εθνική ομάδα της Κολομβίας. Τριάντα δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του Αντρές Εσκομπάρ, ένας ακόμη διεθνής ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο στόχαστρο, αυτή τη φορά εξαιτίας του αποκλεισμού της ομάδας από το Μουντιάλ 2026.

Το 1994, η Κολομβία ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες με μεγάλες προσδοκίες, όμως η πορεία της ολοκληρώθηκε πρόωρα, με το αυτογκόλ του Αντρές Εσκομπάρ απέναντι στη διοργανώτρια χώρα να αποδεικνύεται μοιραίο. Δέκα ημέρες αργότερα, ο κεντρικός αμυντικός δολοφονήθηκε εν ψυχρώ έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μεντεγίν, σε μια υπόθεση που συνδέθηκε με κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος και παράνομα στοιχήματα.

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Το Μουντιάλ επέστρεψε φέτος στη Βόρεια Αμερική, με ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό να φιλοξενούν τη διοργάνωση, ωστόσο ο αποκλεισμός της Κολομβίας από την Ελβετία στη φάση των «16» ξύπνησε επώδυνες μνήμες.

Η ομάδα του Νέστορ Λορένσο ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, δημιούργησε τις σημαντικότερες ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ της πρόκρισης. Η πιο μεγάλη χάθηκε στο 114ο λεπτό, όταν ο Χαμίντον Καμπάς αστόχησε από πλεονεκτική θέση, ενώ λίγο αργότερα ευστόχησε στο πέναλτί του στη διαδικασία που έκρινε την πρόκριση υπέρ των Ελβετών.

Κύμα απειλών στα social media

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο 25χρονος επιθετικός βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές κύμα διαδικτυακής βίας. Οι λογαριασμοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από υβριστικά μηνύματα και απειλές θανάτου, οι οποίες επεκτάθηκαν και στα μέλη της οικογένειάς του.

Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή, ώστε ο Καμπάς αποφάσισε να μην επιστρέψει άμεσα στην Κολομβία μαζί με την υπόλοιπη αποστολή, επιλέγοντας να ταξιδέψει σε άλλη χώρα προκειμένου να απομακρυνθεί προσωρινά από την ένταση.

REUTERS/Lee Smith

Παρέμβαση της Ομοσπονδίας

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κολομβίας (FCF) καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις απειλές, εκφράζοντας τη στήριξή της στον ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του, ενώ κάλεσε τον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες έρευνες για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων.

«Κανένας αθλητής, ούτε κάποιο μέλος του περιβάλλοντός του, δεν πρέπει να υφίσταται εκφοβισμό επειδή εκπροσωπεί τη χώρα του», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της FCF.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία υπογράμμισε ότι οι διεθνείς αγωνίζονται με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αγάπη για τη φανέλα της εθνικής ομάδας, τονίζοντας ότι «το ποδόσφαιρο πρέπει να αποτελεί χώρο ενότητας, σεβασμού και ελπίδας και ποτέ πεδίο μίσους, εκφοβισμού ή βίας».

Ο Καμπάς αγωνίστηκε σε τρεις από τις πέντε αναμετρήσεις της Κολομβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πετυχαίνοντας ένα γκολ απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, όμως μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του βρέθηκε στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης υπόθεσης, η οποία αναβίωσε τις πιο σκοτεινές μνήμες στην ιστορία του κολομβιανού ποδοσφαίρου.