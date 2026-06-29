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Ο δράστης φέρεται να ξυλοκόπησε το θύμα μέχρι θανάτου σε ξενοδοχείο της Μπογκοτά και στη συνέχεια έκρυψε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα.

Οι Αρχές εντόπισαν το πτώμα στις 21 Ιουνίου, αφού οι εργαζόμενοι του καταλύματος εισήλθαν στο διαμέρισμα μετά τη λήξη της κράτησής της.

Ο κατηγορούμενος προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές ισχυριζόμενος ότι παρακολουθούσε αγώνα ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια της διάπραξης του ειδεχθούς εγκλήματος.

Ο 46χρονος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν από τις βρετανικές Αρχές για περιστατικά παρενόχλησης γυναικών πριν από τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο του Κίτο.

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Σοκ προκαλεί η υπόθεση της δολοφονίας της 36χρονης Κολομβιανής influencer Ναταλί Βιγιάλμπα, με βασικό κατηγορούμενο έναν 46χρονο Βρετανό, ο οποίος φέρεται όχι μόνο να έκρυψε τη σορό της σε βαλίτσα, αλλά και να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές προβάλλοντας ως άλλοθι ότι παρακολουθούσε αγώνα του Μουντιάλ.

Ο Μάθιου Άσλεϊ Φόστερ-Σμιθ συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στο Εκουαδόρ και κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη 36χρονη πριν αποκρύψει το πτώμα της. Η Βιγιάλμπα διέμενε σε ξενοδοχείο στη Μπογκοτά, όπου φέρεται να δολοφονήθηκε στις 18 Ιουνίου.

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Σύμφωνα με την έρευνα, ο κατηγορούμενος προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του, ενώ κάμερες ασφαλείας τον έχουν καταγράψει τις επόμενες ημέρες να μεταφέρει σεντόνια σε χώρο πλυντηρίων του ίδιου κτιρίου.

Ο 46χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις βρετανικές Αρχές, καθώς είχε καταδικαστεί δύο φορές για παρενόχληση γυναικών. Η σορός της άτυχης influencer εντοπίστηκε στις 21 Ιουνίου από εργαζομένους του καταλύματος, όταν μπήκαν στο διαμέρισμά της μετά τη λήξη της κράτησής της.

#Judicial Presunto feminicida de la cucuteña Natalia Villalba ya está en Bogotá. El extranjero fue puesto a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Videos: Cortesía pic.twitter.com/smUCsuufG4 — Diario La Opinión (@laopinion_col) June 28, 2026

Ο Φόστερ-Σμιθ εντωμεταξύ είχε περάσει τα σύνορα προς το Εκουαδόρ όπου εντοπίστηκε. Στους αστυνομικούς που τον ανέκριναν υποστήριξε ότι την ημέρα του εγκλήματος «παρακολουθούσα τον αγώνα Αγγλία εναντίον Κροατίας σε μια μεγάλη οθόνη σε ένα ιρλανδικό μπαρ, οπότε δεν ήμουν εγώ. Μετά τον αγώνα πήγα στο εμπορικό κέντρο, έκανα βόλτες, αγόρασα ένα παγωτό και επέστρεψα αργότερα για τους επόμενους αγώνες».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε λάβει «απειλές θανάτου» από ντόπιους γκάνγκστερ για ένα χρέος – και ετοιμαζόταν να πετάξει από το Κίτο πίσω στο Λονδίνο όταν η αστυνομία τον συνέλαβε στο αεροδρόμιο.

#Bogotá l Hallan muerta a modelo cucuteña dentro de una maleta en un hotel de Bogotá



Una fuerte conmoción sacude a Bogotá tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro de una maleta en un apartamento ubicado en el sector de Chapinero, al norte de la ciudad. La víctima… pic.twitter.com/OKGWu1YiYk — Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) June 23, 2026

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ με τις αρχές της Κολομβίας να τον κατηγορούν ότι δολοφόνησε τη Βιγιάλμπα και προσπάθησε να κρύψει τα στοιχεία πριν φύγει από το σημείο.

Όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης ο Φόστερ-Σμιθ είχε αποφυλακιστεί τους προηγούμενους μήνες αφού είχε εκτίσει περισσότερα από δύο χρόνια φυλάκισης για παρενόχληση στο Ντόρσετ ενώ το 2020 είχε εκτίσει άλλους 18 μήνες για παρενόχληση πρώην συντρόφου της και revenge porn.