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Η αστυνομία του Μαυροβουνίου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν χάκερ που συνδέεται με το Ιράν και καταζητείται ταυτόχρονα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς φέρεται να προκάλεσε ζημιές που εκτιμώνται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως ανέφερε η αστυνομία της χώρας, συνεργάστηκε με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) για τη σύλληψη του υπόπτου «Α.Β.», 39 ετών, ο οποίος έχει ιρανική και τουρκική υπηκοότητα, στην παραθαλάσσια πόλη Κότορ. Διευκρίνισε ότι καταζητούνταν για υποθέσεις που σχετίζονται με κυβερνοεγκλήματα, οργανωμένο έγκλημα, απάτη, ηλεκτρονική πειρατεία και πλαστοπροσωπία.

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Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία σημείωσε ότι «από το 2013, ο συλληφθείς, ως συνεργάτης νομικής οντότητας στο Ιράν, πραγματοποίησε εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις σε αμερικανικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 150 πανεπιστημίων, προκαλώντας ζημιές που ξεπερνούν τα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια».

Τόνισε επίσης ότι τα κλεμμένα δεδομένα και οι λογαριασμοί των πανεπιστημίων που παραβιάστηκαν χρησιμοποιήθηκαν «προς όφελος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και άλλων ιρανικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων με έδρα το Ιράν».

Ο ύποπτος θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα, στο πλαίσιο διαδικασιών που αφορούν την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)